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Kehrtwende! Ex-Rapidler setzt Karriere doch fort

Nachdem der ehemalige SK-Rapid-Spieler vor Monaten sein Karriereende bekanntgegeben hat, setzt er seine Karriere nun doch fort.

Kehrtwende! Ex-Rapidler setzt Karriere doch fort Foto: © GEPA
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Terrence Boyd setzt seine Karriere doch fort.

Wie der SV Waldhof Mannheim 07 auf der Vereinswebsite mitteilt, verschiebt der 35-Jährige sein Karriereende um ein Jahr. "Wie sagt man so schön: was interessiert mich das Geschwätz von gestern", sagt Boyd scherzhaft.

"Aber im Ernst: ich habe in den zurückliegenden Wochen gemerkt, dass ich doch noch mehr im Tank habe, als ich selbst gedacht habe. Mein Körper macht besser mit, als erwartet. Und der Spaß ist einfach riesig. [...] Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Rolle rückwärts machen kann. Denn ich habe auch das Gefühl, dass hier gerade etwas entsteht."

Zweistellige Anzahl an Toren in der Liga und im Pokal

Der ehemalige US-Teamspieler hat in dieser Saison zehn Treffer in der 3. Liga erzielt und im Badenpokal sogar elf Tore in vier Spielen beigesteuert.

Boyd spielt seit 2024 für Waldhof Mannheim und hat in dieser Zeit 70 Spiele für die Baden-Württemberger absolviert. In seiner Karriere hat der Stürmer unter anderem für den SK Rapid, RB Leipzig und Kaiserslautern gespielt.

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