Der Kapitän bleibt an Bord: Klarer verlängert in Birmingham

Der England-Legionär unterschreibt beim englischen Zweitligisten einen mehrjährigen Vertrag.

Der Kapitän bleibt an Bord: Klarer verlängert in Birmingham Foto: © GETTY
Christoph Klarer verlängert bei Birmingham City.

Der Kapitän unterschreibt bei den "Blues" bis 2029: "Für mich war es sehr wichtig, dass die Klubbosse richtig ambitioniert sind. Mittelmäßigkeit wird bei diesem Klub nicht mehr akzeptiert - das war sehr wichtig für mich", wird der 25-Jährige auf der Vereins-Website zitiert.

Kapitän streut Trainer Davis Rosen

Klarer spielt seit Sommer 2024 für den Birmingham City FC, mit dem er gleich in seiner Debütsaison den Titel in der EFL League One (dritthöchste Spielklasse) geholt hat. Mit ein Grund für die Verlängerung ist auch Trainer Chris Davis:

"Die Chance, unter einem elitären Trainer zu spielen, ist sehr wichtig. Jemand, der mich jeden Tag 'pusht' und besser macht", streut der ehemalige Düsseldorf- und Darmstadt-Verteidiger seinem Betreuer Rosen.

Birmingham liegt nach 15 Runden auf Platz elf in der Championship, Klarer hat dabei alle Spiele über die volle Distanz bestritten.

