Österreichs Fußball-Nationalteam beendet das Jahr 2025 auf Weltranglistenplatz 24.

In Führung liegt im am Montag veröffentlichten Ranking weiterhin Europameister Spanien vor Weltmeister und ÖFB-WM-Gruppengegner Argentinien.

Algerien nimmt Platz 34 ein, Österreichs dritter WM-Gruppen-Rivale Jordanien ist 64.

Der von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoachte Kosovo verbesserte sich im Jahresverlauf von Rang 99 auf Rang 80 und ist damit laut FIFA Aufsteiger des Jahres.