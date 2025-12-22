NEWS
ÖFB-Team schließt 2025 außerhalb der Top-20 ab
Die Rangnick-Elf geht außerhalb der Top-20 in das WM-Jahr. Aufsteiger des Jahres ist eine Balkan-Nation.
Österreichs Fußball-Nationalteam beendet das Jahr 2025 auf Weltranglistenplatz 24.
In Führung liegt im am Montag veröffentlichten Ranking weiterhin Europameister Spanien vor Weltmeister und ÖFB-WM-Gruppengegner Argentinien.
Algerien nimmt Platz 34 ein, Österreichs dritter WM-Gruppen-Rivale Jordanien ist 64.
Der von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoachte Kosovo verbesserte sich im Jahresverlauf von Rang 99 auf Rang 80 und ist damit laut FIFA Aufsteiger des Jahres.