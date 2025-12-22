NEWS

ÖFB-Team schließt 2025 außerhalb der Top-20 ab

Die Rangnick-Elf geht außerhalb der Top-20 in das WM-Jahr. Aufsteiger des Jahres ist eine Balkan-Nation.

ÖFB-Team schließt 2025 außerhalb der Top-20 ab Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Fußball-Nationalteam beendet das Jahr 2025 auf Weltranglistenplatz 24.

In Führung liegt im am Montag veröffentlichten Ranking weiterhin Europameister Spanien vor Weltmeister und ÖFB-WM-Gruppengegner Argentinien.

Algerien nimmt Platz 34 ein, Österreichs dritter WM-Gruppen-Rivale Jordanien ist 64.

Der von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoachte Kosovo verbesserte sich im Jahresverlauf von Rang 99 auf Rang 80 und ist damit laut FIFA Aufsteiger des Jahres.

Riesige Arenen! Hier bestreitet Österreich seine WM-Gruppenspiele

San Francisco
San Francisco

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Zadrazil nach Titel: "Ohne Mannschaft nicht möglich gewesen"

Zadrazil nach Titel: "Ohne Mannschaft nicht möglich gewesen"

Frauen-Fußball
Mit Punkterekord! Das ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2025

Mit Punkterekord! Das ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2025

Frauen-Fußball
BW-Linz-Trainer Köllner verspricht: "Der Schweiß wird fließen"

BW-Linz-Trainer Köllner verspricht: "Der Schweiß wird fließen"

Bundesliga
4
Vertragsverlängerung! Rapid bindet Überraschungsmann langfristig

Vertragsverlängerung! Rapid bindet Überraschungsmann langfristig

Bundesliga
17
Ligainterner Wechsel: ÖEHV-Crack Zwerger findet neuen Arbeitgeber

Ligainterner Wechsel: ÖEHV-Crack Zwerger findet neuen Arbeitgeber

Eishockey
Unliebsame Rolle! Selbstbewusster Friedl mit Ansage

Unliebsame Rolle! Selbstbewusster Friedl mit Ansage

Deutsche Bundesliga
1
Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Österreich Spanien Ralf Rangnick FIFA WM 2026 ÖFB-Team Fußball Franco Foda Algerien Kosovo Jordan Argentinien Jordanien