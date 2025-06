Die Zeit von Marko Arnautovic bei Inter Mailand dürfte sich dem Ende zu neigen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass sein Kontrakt in der Domstadt nicht mehr ausgedehnt wird.

Darüber berichten auch die "Salzburger Nachrichten". Demnach dürfte der Wiener gar nicht mehr im Kader für die Klub-WM stehen.

Seit Wochen ranken Gerüchte rundum die Zukunft des Angreifers. Laut "SN" möchte ein Klub aus Saudi-Arabien den Österreicher an Land ziehen. Jener Verein versuche bereits länger, den Stürmer zu verpflichten. Mittlerweile könne sich Arnautovic einen Wechsel durchaus vorstellen.

Ein weiteres sehr lukratives Angebot aus dem arabischen Raum liegt dem Bericht zufolge ebenso am Tisch. In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen.

Wechsel nach Serbien?

Serbische Gazetten spekulieren hingegen seit Wochen mit einem Wechsel zu Roter Stern Belgrad. Während der Live-Übertragung des CL-Finales heizte Aleksandar Stojanovic bei "RTS" noch einmal die Gerüchte an.

"Ich habe mit Marko am Montag über seine Zukunft geredet. Er hat gesagt, dass er mit seinem Bruder und Interessenten nach dem heutigen Spiel reden wird. Es ist nicht unmöglich, dass wir in nächste Saison öfter in unserem Heimatland sehen", so Stojanovic.

Vorerst geht es für den Angreifer aber einmal nach Österreich. Mit dem ÖFB-Team warten die WM-Quali-Spiele gegen Rumänien und San Marino.

VIDEO: Best of Marko Arnautovic