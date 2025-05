Neuer Roma-Trainer? So reagiert Jürgen Klopp

Was ist dran an dem Gerücht, dass Jürgen Klopp sich mit der AS Roma geeinigt haben soll? Hier nachlesen >>>

Sein Berater trat damals auf "X" bereits auf die Bremse, nun äußert sich der ehemalige Star-Trainer selbst dazu.

"Was auch immer ihr in den Nachrichten lest, welchen Trainerjob ich in den nächsten zwei oder drei Jahren übernehmen könnte, dann ist das Blödsinn! Also ich werde nicht nach Rom gehen", sprach Klopp im Rahmen der LFC Foundation Spendengala Klartext.

Keine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank

Der 57-Jährige legte nochmal nach und erklärte: "Ich war wohl der Letzte, der davon mitbekommen hat, weil mir einer schrieb, dass Rom eine schöne Stadt sei und ich einfach nur bejahte."

Eine Rückkehr auf die Trainerbank ist damit ausgeschlossen. Seit Jänner ist der ehemalige Liverpool-Trainer aber ohnehin für Red Bull als Head of Global Soccer tätig.

Wer stattdessen neuer Trainer in Rom wird, ist weiterhin völlig offen. Zuletzt galten Adi Hütter und Marco Rose als Kandidaten (Alle Infos >>>).

