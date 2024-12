Marco Arnautovic hat Inter Mailand im italienischen Fußball-Cup auf die Siegerstraße geführt und damit viel Lob von den italienischen Sportgazetten geerntet.

Der ÖFB-Teamstürmer erzielte am Donnerstag beim 2:0 im Achtelfinale gegen Udinese den ersten Treffer (30.).

"Man sieht sofort, dass sich Arnautovic durchsetzen will", lobte Corriere dello Sport. "Arnautovic kämpft und trifft mit einer genauen Bewegung. Man merkt seinen Siegeswillen genau", hieß es weiter.

"Arnautovics Tor ist für das Match entscheidend. Er nutzt die Gelegenheit, von der ersten Minute an eingesetzt zu werden, um zu zeigen, was er wirklich kann", kommentierte Gazzetta dello Sport.

Trainer Simone Inzaghi hatte gegenüber dem 6:0 am Montag in der Liga gegen Lazio Rom neun Änderungen vorgenommen.

Arnautovic, in dieser Saison in der Serie A bisher höchstens Einwechselspieler, kam so zu seinem ersten Einsatz in der Startelf seit dem 23. Oktober und bedankte sich mit seinem zweiten Saisontor.

"Ich will für Inter kämpfen"

"Die Teamkollegen spornen mich an, mein Bestes zu leisten. Ich habe eine nicht einfache Phase erlebt. Jeder weiß, dass ich einen Vertrag bei Inter habe, einen Klub, den ich liebe. Ich will für ihn kämpfen", sagte der 35-Jährige.

Davor hatte Inters Geschäftsführer Giuseppe Marotta betont, dass sich der Klub in der Winterpause von einigen Spielern trennen könnte.

"Wenn im Jänner einige Spieler den Willen signalisieren sollten, den Klub zu wechseln, werden wir die Lage prüfen", hatte Marotta betont. Laut italienischen Medien war diese Anspielung auch an Arnautovic gerichtet.