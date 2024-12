Boss von Rapid Bukarest kauft ältesten Fußballklub Italiens

Der rumänische Geschäftsmann Dan Șucu ist der neue Mehrheitsaktionär des italienischen Fußball-Erstligisten FC Genoa.

Der Eigentümer von Rapid Bukarest hat über sein eigenes Investmentvehikel eine Kapitalerhöhung in Höhe von 45,3 Millionen Euro vollständig gezeichnet. Damit hält er jetzt einen 77-prozentige Beteiligung am ältesten italienischen Fußball-Klub, wie Genoa am Donnerstag mitteilte.

Bisher stand der ligurische Verein unter Kontrolle von 777 Partners, einer amerikanischen Gesellschaft, die Genoa vom Spielzeughersteller Enrico Preziosi 2021 gekauft hatte, aber seit Juni in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

Șucu ist vor allem dafür bekannt, dass er 1993 Mobexpert gegründet hat, die größte Möbelkette Rumäniens und eines der größten Unternehmen des Sektors in Europa. Er ist seit 2021 Präsident des rumänischen Industriellenverbands.