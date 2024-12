Ademola Lookman ist Afrikas Spieler des Jahres 2024.

Der Kontinentalverband CAF kürte den 27-jährigen Nigerianer, der Atalanta Bergamo mit einem Hattrick im Finale zum Europa-League-Titel geschossen hat, in Marrakech zum Nachfolger seines Landsmannes Victor Osimhen.

Neben dem Titel in der Europa League hat sich Lookman mit Bergamo als Tabellenvierter der Serie A auch für die Champions-League qualifiziert, in der sich das Team aus der Lombardei bisher stark präsentiert. Aktuell ist das Team von Gian Piero Gasperini Tabellenführer der italienischen Liga.

Im Kalenderjahr 2024 kommt Lookman auf 32 Torbeteiligungen (21 Tore/12 Vorlagen) in 41 Pflichtspielen. Mit Nigeria stand er zudem im Finale des Afrika-Cups, das mit 1:2 gegen die Elfenbeinküste verloren ging.

Leer gingen bei der Wahl hingegen BVB-Stürmer Serhou Guirassy und PSG-Flügelverteidiger Achraf Hakimi aus, die es aber beide auf das Podest schafften. Südafrika-Torhüter Ronwen Williams von den Mamelodi Sundowns und Simon Adingra von Brighton schafften es mit guten Leistungen beim Afrika-Cup zumindest auf die Shortlist.

"Dieser Award ist ein Segen. Als bester Spieler in Afrika anerkannt zu werden, ist unglaublich. Lass deine Niederlagen nicht deine Träume stoppen", sagte Lookman bei der Preisverleihung.

