Inter zeigt Interesse an Ex-Sturm-Spieler

Nach dem verlorenen Europa-League-Finale und einer der schlechtesten Saisons der Vereinsgeschichte steht Manchester United erneut vor einem Umbruch.

Mehrere Spieler könnten den Verein verlassen, um Platz für neues Personal zu schaffen. Einer den es treffen könnte ist Rasmus Höjlund. Der 22-jährige Däne hat unter Trainer Ruben Amorim nicht den besten Stand.

Trotz seiner nur vier Premier League-Tore soll Höjlund das Interesse von Champions-League-Finalist Inter Mailand auf sich gezogen haben. Außerdem sollen auch weiterhin Juventus Turin und SSC Napoli Interesse am ehemaligen Sturm-Kicker haben.

Bei den "Nerazzurri" könnte Höjlund Marko Arnautovic ersetzen. Die Zukunft des Österreichers ist weiterhin ungewiss.

Rasmus Højlund keeps attracting interest from Italy — understand Inter are also considering him as option for this summer.



After Juventus and Napoli calls in March, Inter also explored Højlund situation. It's up to Man United.



