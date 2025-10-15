Ex-WAC-Spieler bei Inter im Gespräch

Innenverteidiger Tarik Muharemovic wird in Italien mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht.

"Tuttosport" und "Calciomercato" berichteten jüngst über das Interesse der "Nerazzurri" an dem Abwehrspieler, der noch bis 2030 bei Sassuolo unter Vertrag steht.

Muharemovic ist in Slowenien geboren und läuft auf Nationalteam-Ebene für Bosnien-Herzegowina auf. Der 22-Jährige durchlief seine Ausbildung jedoch in Österreich, zunächst beim SK Austria Klagenfurt, dann beim Wolfsberger AC.

Im Sommer 2021 verließ Muharemovic Österreich und wechselte in die Jugend von Juventus. Dort sammelte er in der Folge einige Einsätze für die zweite Mannschaft.

Der nächste Schritt war ein Leihwechsel in die zweite Liga zu Sassuolo. Muharemovic schaffte mit den "Neroverdi" in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die Serie A, wodurch eine Kaufpflicht ausgelöst wurde – der Innenverteidiger blieb bei Sassuolo.

Sassuolo-Sportchef: "Ein großartiger Transfer"

In der laufenden Saison zählt Muharemovic zum Stammpersonal des Aufsteigers. Der Ex-WAC-Spieler wurde in der Serie A schon zweimal als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

"Tarik Muharemovic war ein großartiger Transfer", lobte Sassuolo-Sportchef Francesco Palmieri den bosnischen Nationalspieler bei "TRC Modena". Demnach habe Muharemovic lediglich vier Millionen Euro gekostet. Mehrere Vereine hätten sich bereits nach dem Defensivspieler erkundigt, darunter Inter.

Juventus dürfte die Situation des 22-Jährigen ebenfalls genau beobachten. Laut italienischen Medienberichten besitzt der Klub aus Turin bei Muharemovic eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von 50 Prozent.