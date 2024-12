Englischer Ex-Nationalspieler soll bei Como mittrainieren

Der italienische Erstligist Como 1907 darf sich wohl in Kürze über einen prominenten Trainingsgast freuen.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano auf "X" berichtet, soll Dele Alli ab dem 26. Dezember zum Team von Cesc Fabregas stoßen und dort ins Training einsteigen. Bereits beim gestrigen 2:0-Überraschungssieg des Braunöder-Klubs über die AS Roma befand sich der 28-Jährige im Stadion.

Der Klub will Alli ermöglichen, an seiner Fitness zu arbeiten und zurück zu alter Form zu finden. Das Engagement soll aber an die Leistungen des 37-fachen Nationalspielers Englands geknüpft sein.

Ein Vertrag beim Erstligisten soll Alli aber nicht winken. "Ich habe ihn gestern getroffen. Er kann mit uns nach Weihnachten trainieren, aber nur, um sich in Form zu bringen", sagte Como-Trainer Fabregas via "Sky".

Dele Alli ist seit Sommer vereinslos und war zuletzt vom englischen Erstligisten Everton an den türkischen Topklub Besiktas ausgeliehen. Dort spielte er aber keine Rolle und wurde zeitweise auch aus dem Kader gestrichen.

In seiner gesamten Karriere bestritt der Mittelfeldspieler 194 Premier-League-Spiele, in denen ihm 51 Tore und 34 Vorlagen gelangen. Die meisten Partien machte er für Tottenham Hotspur, wo er seine beste Zeit hatte. In den letzten Jahren ging es für den Briten, der in einem Interview auch über mentale Probleme sprach, sportlich aber bergab.

