Zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch ist Fiorentina-Profi Edoardo Bove aus dem Careggi-Krankenhaus in Florenz entlassen worden.

Die Leihgabe der AS Roma erlitt während der Partie von Leihklub AC Fiorentina gegen Inter Mailand einen Herzstillstand. Bove soll an einer Entzündung des Herzmuskelgewebes leiden.

Am Dienstag war dem 22-jährigen Mittelfeldspieler provisorisch ein Defibrillator eingesetzt worden. Sein aktueller Arbeitgeber hatte das Ende von Boves Behandlung in der Klinik bereits angekündigt, jedoch müsse er nun den "postoperativen Weg fortsetzen".

Strenge Regeln in Italien

Italienischen Medienberichten zufolge soll der 22-Jährige für Samstagnachmittag einen Besuch seiner Mannschaft im Training geplant haben.

Obwohl die Genesung bei Bove voranschreitet, bleibt abzuwarten, ob der 22-Jährige in Italien eine Zukunft hat. Denn laut den Regularien der Serie A dürfte er mit einem implantierten Defibrillator nicht auflaufen (zum Nachlesen >>>)

Erst in einigen Monaten soll die Entscheidung fallen, ob der Defibrillator wieder entfernt wird. Sollte dem nicht so sein, könnte er seine Karriere in einer ausländischen Liga mit weniger strengen Regeln weiterführen.