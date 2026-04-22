Bayern steht erstmals seit 2020 im DFB-Pokalfinale

Der FC Bayern München entscheidet das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 für sich. Damit steht der Rekordtitelträger erstmals seit 2020 wieder im Endspiel.

Mit Konrad Laimer in der Startelf legen die Münchner einen couragierten Beginn hin. Bereits nach 16 Minuten muss sich Leverkusen-Keeper Flekken gegen Diaz auszeichnen.

Wenige Augenblicke später gelingt den Bayern dann der Führungstreffer: In Folge eines Einwurfs dringt Musiala in den Strafraum ein, seine Hereingabe in die Mitte wird von Diaz auf Kane durchgelassen, der die Kugel noch annehmen kann und unhaltbar unter die Latte nagelt (22.). Die Gastgeber sind in Halbzeit eins komplett harmlos.

Diaz mit der Entscheidung

Nach der Pause rettet Andrich zunächst stark gegen Musiala und Diaz (49.), dann trifft Tella beinahe zum Ausgleich. Sein Abschluss wird von Neuer gerade noch um den Pfosten gelenkt (52.).

Leverkusen intensiviert seine Bemühungen, mehr als ein harmloser Kopfball von Schick schaut aber nicht dabei heraus. So sind es die Bayern die in Person von Diaz in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzen. Der Kolumbianer trifft aus rund 13 Metern (90.+3).

Der Finalgegner wird am Donnerstag ermittelt. Dort gastiert der SC Freiburg beim VfB Stuttgart.