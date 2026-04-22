Paris baut Tabellenführung weiter aus

Paris Saint-Germain baut die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 aus.

Mit einem 3:0-Heimsieg über Nantes liegen die Hauptstädter mit 66 Punkten und somit vier Zählern Vorsprung vor Verfolger Lens.

Die Tore erzielen Kvaratskhelia (13./Elf., 50.) sowie Doue (37.). Paris ist über die gesamte Partie hinweg die dominierende Mannschaft, die Gäste sehen kaum Land.

Vier Spieltage sind in Frankreich noch ausständig. Am letzten Spieltag empfängt Lens die Pariser im direkten Duell.