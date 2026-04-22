Endstand
3:02:0 , 1:0
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Khvicha Kvaratskhelia
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Desire Doue
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Khvicha Kvaratskhelia
NEWS
Paris baut Tabellenführung weiter aus
Mit einem Sieg gegen Nantes haben die Pariser nun vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Lens.
Paris Saint-Germain baut die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 aus.
Mit einem 3:0-Heimsieg über Nantes liegen die Hauptstädter mit 66 Punkten und somit vier Zählern Vorsprung vor Verfolger Lens.
Die Tore erzielen Kvaratskhelia (13./Elf., 50.) sowie Doue (37.). Paris ist über die gesamte Partie hinweg die dominierende Mannschaft, die Gäste sehen kaum Land.
Vier Spieltage sind in Frankreich noch ausständig. Am letzten Spieltag empfängt Lens die Pariser im direkten Duell.