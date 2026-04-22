Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG FC Nantes FC Nantes FCN
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Desire Doue
  • Khvicha Kvaratskhelia
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Paris baut Tabellenführung weiter aus

Mit einem Sieg gegen Nantes haben die Pariser nun vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Lens.

Paris baut Tabellenführung weiter aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paris Saint-Germain baut die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 aus.

Mit einem 3:0-Heimsieg über Nantes liegen die Hauptstädter mit 66 Punkten und somit vier Zählern Vorsprung vor Verfolger Lens.

Die Tore erzielen Kvaratskhelia (13./Elf., 50.) sowie Doue (37.). Paris ist über die gesamte Partie hinweg die dominierende Mannschaft, die Gäste sehen kaum Land.

Vier Spieltage sind in Frankreich noch ausständig. Am letzten Spieltag empfängt Lens die Pariser im direkten Duell.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

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