Auf Fan eingeprügelt! PAOK-Trainer fasst Mega-Sperre aus

PAOK-Saloniki-Trainer Razvan Lucescu ist vom griechischen Verband für vier Monate gesperrt worden!

Grund dafür ist eine Auseinandersetzung, die sich am 18. Dezember im Anschluss an das Pokal-Viertelfinale gegen AEK Athen, das AEK mit 1:0 für sich entscheiden konnte, ereignet hat.

Lucescu hatte nämlich einen Fan attackiert, nachdem er zuvor bereits im Mannschaftsbus saß, dann aber raussprang und laut Medienberichten auf besagten Fan einprügelte.

Die Szene im Video:

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4'er ay futboldan men cezası aldı.pic.twitter.com/WOqrpZmf71 — Deportes Reports (@DeportesReports) December 30, 2024

Auslöser sollen AEK-Anhänger gewesen sein, die ein Shirt mit beleidigenden Aufschriften in Richtung der PAOK-Verantwortlichen gehalten haben.

Letztlich kam es zu einer großen Massenschlägerei in den Katakomben, die erst durch das Ausrücken der Polizei beendet werden konnte.

Lucescu muss neben seiner viermonatigen Sperre auch einen Strafe vom 15.000 Euro zahlen, PAOK weitere 30.000 Euro.

Co-Trainer war nicht dabei, doch bekommt trotzdem Geldstrafe!

Zudem bekamen auch die vier Co-Trainer von PAOK jeweils eine Geldstrafe von 15.000 Euro aufgebrummt. Wobei: Offenbar waren nicht mal alle Co-Trainer an der Auseinandersetzung beteiligt.

"Dass in der Strafe auch der Name des Physiotherapeuten Athanasios Kapoulas genannt wird, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Umkleidekabine aufhielt, beweist, dass nicht einmal dieses Video geprüft wurde", zeigt sich PAOK in einer Stellungnahme verwundert.

