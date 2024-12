Das Fußballjahr 2024 wurde von vielen Highlights und wunderbaren Toren geprägt!

Nun ist es Zeit für einen Rückblick auf die Topleistungen der Fußballstars. Welche Offensivspieler durften am häufigsten jubeln? Welche Spieler benötigen die wenigsten Spielminuten für Torerfolge?

Die LAOLA1-Redaktion nimmt dafür die Toptorschützen Europas des Kalenderjahres 2024 genauer unter die Lupe. Dabei fokussieren wir uns auf die Stars aus Europas höchsten Spielklassen und deren nationalen und internationalen Pokalwettbewerbe.

Platz 8: Vinícius Junior - 32 Tore

Verein: Real Madrid

Der Brasilianer darf in unserer Wertung natürlich nicht fehlen. Vinícius Junior bewies, wie üblich, im abgelaufenen Jahr sowohl seine Klasse als hervorragender Offensivspieler als auch reizvoller Provokateur.

Der Real-Madrid-Star ist bekannterweise pfeilschnell, überaus dribbelstark und stets torgefährlich. Demzufolge gilt er als wahrer Unterschiedsspieler, der vielen gegnerischen Verteidigern oft Kopfzerbrechen bereitet.

Der 24-jährige Flügelflitzer führte die Madrilenen in der Vorsaison mit seinen Treffern über Bayern und Dortmund zum CL-Titel. Derzeit ist er in einer schwachen CL-Ligaphase einer der wenigen Lichtblicke der Ancelotti-Elf. Ferner setzt er seine Offensivkollegen um Mbappé und Bellingham in der Liga und "Königsklasse" mit idealen Vorlagen oftmals perfekt in Szene.

Vini Jr. konnte im abgelaufenen Kalenderjahr nun 32 persönliche Torerfolge bejubeln und bereitete 18 Treffer vor. Dank dieser Leistungen wurde er zuletzt zum FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet.

Platz 8: Krzysztof Piatek - 32 Tore

Verein: Basasksehir

Der Pole blüht in der Türkei so richtig auf. Mit 17 Toren erzielte er in der vergangenen Saison die viertmeisten in der türkischen Süper Lig. In der laufenden Spielzeit hält er bereits bei zwölf Toren, womit er die Torschützenliste aktuell anführt.

Auch International trägt sich der polnische Mitteslstürmer, der bei der EM 2024 gegen Österreich traf, immer wieder in die Schützenliste ein. In der Conference League, sowie in der vorangegangenen Qualifikation, erzielte Piatek heuer bereits neun Tore.

Platz 7: Ayoub El Kaabi - 34 Tore

Verein: Olympiakos Piräus

Der marokkanische Topstürmer zählte 2024, obwohl er nicht in den Top-5-Ligen aktiv ist, zu den besten Stürmern der Welt. Denn der 31-Jährige schoss den griechischen Traditionsverein Olympiakos Piräus mit 10 Treffern in der K.o.-Phase der UEFA Conference League praktisch im Alleingang in das Endspiel. Drei Wochen später holte er mit Piräus dank seines 1:0-Siegestreffers über die Fiorentina den ersten EC-Titel nach Griechenland.

El Kaabi glänzt auch in der laufenden Saison mit seiner Präzision vor dem Tor. Der 52-fache Nationalteamspieler führt nämlich nach der Hinrunde mit 11 Torerfolgen die griechische Torschützenliste an und verhalf Piräus zum Sprung an die aktuelle Tabellenspitze. Eine Statistik bringt wohl viele Fußballfans ins Staunen: Der Mittelstürmer erzielte nämlich im abgelaufenen Jahr 34 Tore und benötigte durchschnittlich nur 89 Minuten pro Treffer.

Platz 5: Jonathan David - 36 Tore

Verein: OSC Lille

Der Kanadier entwickelte sich seit seinem Wechsel vor vier Jahren zu den Nordfranzosen zu einem Erfolgsgarant. David verbesserte seine Abschlussstärke in den letzten Saisonen permanent und ebnete Lille somit stets den Weg zum Europacup.

Dank seines dynamischen Spielstils und der variablen Laufwege bei Konterangriffen ist er im Offensivspiel unverzichtbar. Zudem hilft er auch im Kombinationsspiel aus und glänzt mit seiner Abgebrühtheit als Elfmeterschütze. Überdies sorgte David mit seinen präzisen Abschlüssen für zwei große Erfolge in der CL-Ligaphase über Real Madrid (1:0, ein Treffer) und Atlético Madrid (3:1, zwei Treffer).

Mit 36 erzielten Treffern und 13 Vorlagen binnen 50 Partien befindet sich der 24-Jährige offenbar vor allem in München weit oben auf dem Wunschzettel.

Platz 5: Kylian Mbappé - 36 Tore

Vereine: Paris Saint-Germain/Real Madrid

Ein Torschützenranking ohne den Franzosen ist kaum vorstellbar. Auch 2024 zählte Mbappé zu den besten Angreifern der Welt. Der 26-Jährige führte PSG mit seiner hohen individuellen Klasse über Real Sociedad und Barcelona mit fünf Treffern bis ins CL-Halbfinale. Außerdem verabschiedete er sich mit der sechsten Torschützenkrone in Folge vom Prinzenpark.

Daraufhin entschloss sich Mbappé in der Sommerpause für den lang erwarteten Wechsel zu Real Madrid. Dabei konnte er die hohen Erwartungen aber zunächst nicht erfüllen, scheiterte in Liverpool und Bilbao zudem jeweils zweimal vom Punkt aus. Nun scheint es allerdings so, als ob er seine Eingewöhnungsphase beendet hat.

Denn der französische Star verbuchte trotz der Schwierigkeiten in der Hinrunde im Real-Dress schon 14 Treffer und vier Vorlagen. Insgesamt netzte er 2024 für seine beiden Vereine 36 Mal ein und sorgte für 12 Assists.

Platz 4: Erling Haaland - 38 Tore

Verein: Manchester City

Der erst 24-Jährige begeistert die Fußballwelt schon seit Jahren mit seiner Robustheit am Feld und sorgt wohl bei einigen Defensivakteuren für schlaflose Nächte.

Mit neun Treffern in den letzten sieben Ligapartien der Vorsaison führte Haaland die Citizens zur nächsten Meisterschaft und wurde erneut Torschützenkönig. Ferner verzauberte er auch im gesamten Kalenderjahr die City-Anhänger mit 38 Treffern in 47 Partien. Obendrein stellte der Norweger mit seinem 100. Treffer in der 105. Premier-League-Partie den Torrekord von keinem Geringeren als Cristiano Ronaldo ein.

Allerdings durchlebte der Ex-Salzburger in den letzten beiden Monaten wohl die schwierigste Phase seiner bisherigen Karriere. Denn die "Skyblues" mussten bekanntlich zuletzt viele Rückschläge hinnehmen und konnten sich auch nicht immer auf den Norweger verlassen.

Platz 3: Harry Kane - 39 Tore

Verein: FC Bayern München

Er ist eines der großen Aushängeschilder des englischen Fußballs. Der britische Ausnahmekönner besticht mit seinen Abschlussqualitäten, ist als Zielspieler ein wahrlicher Torgarant und versteht es aber trotzdem, auch seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Denn der 31-Jährige ist ein variabler Stürmerstar, der auch gerne mit Pässen in die Tiefe seine sprintstarken Offensivkollegen ideal einsetzt. Klarerweise überragt Kane aber als Torjäger, denn dank seiner 39 Pflichtspieltreffer in nur 43 Partien setzte er alle 89 Minuten zum Jubel an.

Zudem erzielte kein Spieler der deutschen Bundesliga im Vorjahr öfter als er einen 1:0-Treffer (achtmal). Obendrein war der Kapitän der "Three Lions" mit 18 Toren nach dem Seitenwechsel in der Liga der effektivste Spieler in der Schlussphase.

Von einem bitteren Beigeschmack konnte sich der langjährige Spurs-Akteur aber noch nicht befreien. Kane wartet nämlich nach der titellosen Saison 2023/24 der Münchner und der EM-Finalpleite gegen Spanien noch immer auf seinen ersten Titelgewinn.

Platz 2: Robert Lewandowski - 40 Tore

Das Alter ist bekannterweise keine Frage der Jahre, sondern nur der Einstellung. Genau dies bewies Robert Lewandowski im vergangenen Kalenderjahr in un­nach­ahm­licher Weise. Der Pole entwickelte sich nämlich, nach für seine Verhältnisse eher durchwachsenen Spielzeiten, bei den Katalanen zu einem eiskalten Torjäger.

Lewandowski schnürte 2024 insgesamt zehn Doppelpacks und ist mit 40 Torerfolgen in 52 Partien maßgeblich daran beteiligt, dass der Barca-Angriff wieder zu den torgefährlichsten von Europa zählt. Vor allem die Verpflichtung von Barca-Coach Hansi Flick steigerte die Torgefährlichkeit des Polen immens. Mit sieben Treffern führt der Ex-Bayern-Star nämlich nicht nur die Torschützenliste der CL-Ligaphase an, sondern knackte auch weitere Rekorde.

Denn der 36-Jährige brach nach Cristiano Ronaldo (140) und Lionel Messi (129) als erst dritter Akteur die Marke von 100 Treffern in der "Königsklasse". Zudem egalisierte der Pole mit seinem 16. Treffer im 16. Ligaspiel der laufenden La-Liga-Saison die Bestmarke von Barca-Legende Lionel Messi. Daher scheint für ihn der dritte "Goldene Schuh" in seiner überragenden Karriere durchaus realistisch.

Platz 1: Viktor Gyökeres - 52 Tore

Verein: Sporting Lissabon

Der torgefährlichste Akteur der Fußballwelt des Vorjahres verdient sein Geld in keiner der Top-5-Ligen. Denn der schwedische Torjäger Viktor Gyökeres bereichert bei Sporting Lissabon die portugiesische Liga mit seiner unfassbaren Torgefahr.

Noch vor einem Jahr hatten wohl die wenigsten Topvereine den 26-Jährigen auf dem Radar. Dies dürfte sich nun aber geändert haben. Der Schwede krönte sich nämlich, nach seinem Wechsel vom englischen Zweitligisten Coventry City, mit 29 Saisontoren auf Anhieb zum Torschützenkönig. Auch in der laufenden Saison beweist er stets seinen unbändigen Torriecher und verbuchte daher 2024 in 55 Pflichtspielen sagenhafte 52 Treffer.

Spätestens mit seinen drei Torerfolgen in der Champions League über Manchester City präsentierte der körperstarke Stürmer auch auf europäischer Bühne seinen Torinstinkt. Folglich ist es auch klar, dass mit dem FC Bayern München, PSG und Manchester United die europäische Elite eine baldige Verpflichtung anstrebt.

