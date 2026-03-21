OGC Nizza OGC Nizza NIC Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
0:4
0:1 , 0:3
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Wieder Erster: PSG lässt in Nizza nichts anbrennen

Die Pariser gewinnen beim OGC Nizza ohne große Probleme klar und entreißen RC Lens wieder die Tabellenführung der Ligue 1.

Wieder Erster: PSG lässt in Nizza nichts anbrennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paris Saint-Germain gewinnt in der 29. Runde der französischen Ligue 1 gegen OGC Nizza auswärts klar mit 4:0.

Die Pariser haben den besseren Start in die Partie, Desiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia vergeben in der Anfangsphase aber gute Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde kommt Nizza besser rein und auch zu Chancen, die gefährlichere Mannschaft bleibt aber PSG, Nizza-Verteidiger Abdulay Juma Bah klärt einen Kopfball von Kvaratskhelia in höchster Not.

Nach einem Handspiel von Morgan Sanson im Strafraum bekommen die Pariser einen Elfmeter zugesprochen, Nuno Mendes nimmt sich der Sache an und bringt sein Team in Führung (42.).

Talent Fernandez mit Debüt-Tor

Kurz nach Wiederanpfiff findet Mendes im Zentrum Doué, der mit einem wuchtigen Schuss auf 2:0 erhöht (49.). Nach einer Stunde kommt es für die Gastgeber noch schlimmer, Youssouf Ndayishimiye wird nach einem harten Foul an Kang-in Lee vom Platz gestellt, für den Südkoreaner geht es verletzungsbedingt auch nicht weiter.

In Überzahl hat Paris Saint-Germain nun leichtes Spiel, der 18-jährige Dro Fernández, im Winter vom FC Barcelona gekommen und gerade zuvor eingewechselt, erzielt sein erstes Pflichtspieltor (81.). Den Schlusspunkt setzt Warren Zaire-Emery, der von Nizzas Jonathan Clauss angeschossen wird, der Ball prallt von ihm ins Tor.

Durch den Sieg liegen die Pariser nun wieder einen Punkt vor dem RC Lens an der Tabellenspitze, OGC Nizza bleibt als 15. fünf Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz.

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