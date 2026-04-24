Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 STB RC Lens RC Lens RCL
Endstand
3:3
3:0 , 0:3
  • Daouda Guindo
  • Lucas Tousart
  • Eric Ebimbe
  • Florian Thauvin
  • Abdallah Sima
  • Allan Saint-Maximin
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Trotz Comeback: Baidoo und Lens patzen im Titelkampf gegen Brest

Lens holt nach einer großen Aufholjagd immerhin noch einen Zähler im Kampf um die Meisterschaft.

Trotz Comeback: Baidoo und Lens patzen im Titelkampf gegen Brest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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RC Lens muss einen Rückschlag im Kampf um die französische Meisterschaft hinnehmen.

Die Nordfranzosen spielen am 31. Spieltag der französischen Ligue 1 nur 3:3 gegen Stade Brest. Dennoch dürfte sich das Ergebnis am Ende fast wie ein Sieg anfühlen.

Denn Brest war nach Treffern des Ex-Salzburgers Daouda Guindo (7.), Lucas Tousart (24.) und Eric Ebimbe (42.) bereits in der der ersten Hälfte mit 3:0 in Führung gegangen.

Lens gelingt nach Baidoo-Einwechslung die Wende

Doch nach der Einwechslung von ÖFB-Legionär Samson Baidoo in der 53. Minute beginnt die Aufholjagd.

Zunächst sorgen Florian Thauvin (60.) und Abdallah Sima (64.) für den Anschluss, ehe Allan Saint-Maximin in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt (90+4.)

Durch das Ergebnis bleibt Lens weiter Zweiter, jedoch könnte PSG den Vorsprung am Samstag bereits auf sechs Punkte ausbauen.

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