Trotz Comeback: Baidoo und Lens patzen im Titelkampf gegen Brest

RC Lens muss einen Rückschlag im Kampf um die französische Meisterschaft hinnehmen.

Die Nordfranzosen spielen am 31. Spieltag der französischen Ligue 1 nur 3:3 gegen Stade Brest. Dennoch dürfte sich das Ergebnis am Ende fast wie ein Sieg anfühlen.

Denn Brest war nach Treffern des Ex-Salzburgers Daouda Guindo (7.), Lucas Tousart (24.) und Eric Ebimbe (42.) bereits in der der ersten Hälfte mit 3:0 in Führung gegangen.

Lens gelingt nach Baidoo-Einwechslung die Wende

Doch nach der Einwechslung von ÖFB-Legionär Samson Baidoo in der 53. Minute beginnt die Aufholjagd.

Zunächst sorgen Florian Thauvin (60.) und Abdallah Sima (64.) für den Anschluss, ehe Allan Saint-Maximin in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt (90+4.)

Durch das Ergebnis bleibt Lens weiter Zweiter, jedoch könnte PSG den Vorsprung am Samstag bereits auf sechs Punkte ausbauen.