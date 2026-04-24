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Daouda Guindo
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Lucas Tousart
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Eric Ebimbe
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Florian Thauvin
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Abdallah Sima
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Allan Saint-Maximin
Trotz Comeback: Baidoo und Lens patzen im Titelkampf gegen Brest
Lens holt nach einer großen Aufholjagd immerhin noch einen Zähler im Kampf um die Meisterschaft.
RC Lens muss einen Rückschlag im Kampf um die französische Meisterschaft hinnehmen.
Die Nordfranzosen spielen am 31. Spieltag der französischen Ligue 1 nur 3:3 gegen Stade Brest. Dennoch dürfte sich das Ergebnis am Ende fast wie ein Sieg anfühlen.
Denn Brest war nach Treffern des Ex-Salzburgers Daouda Guindo (7.), Lucas Tousart (24.) und Eric Ebimbe (42.) bereits in der der ersten Hälfte mit 3:0 in Führung gegangen.
Lens gelingt nach Baidoo-Einwechslung die Wende
Doch nach der Einwechslung von ÖFB-Legionär Samson Baidoo in der 53. Minute beginnt die Aufholjagd.
Zunächst sorgen Florian Thauvin (60.) und Abdallah Sima (64.) für den Anschluss, ehe Allan Saint-Maximin in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt (90+4.)
Durch das Ergebnis bleibt Lens weiter Zweiter, jedoch könnte PSG den Vorsprung am Samstag bereits auf sechs Punkte ausbauen.