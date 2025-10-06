Suche
    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Die Monegassen sollen wohl den Trainermarkt sondieren und könnten dementsprechend den Österreicher noch in der Länderspielpause von seinen Aufgaben entbinden.

    Seit Sommer 2023 ist Adi Hütter Trainer bei der AS Monaco. Seine Amtszeit könnte nun jedoch ein abruptes Ende haben.

    Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, könnte der 55-jährige Österreicher noch während der Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden werden. Der Klub aus der französischen Ligue 1 soll aktuell den Markt nach einem möglichen Nachfolger sondieren.

    Das berichtet auch die "L'Equipe", die jedoch betont, dass das die Verantwortlichen in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht hätten und derzeit nichts auf eine Trennung hindeuten würde.

    Vertrag bis Sommer 2027

    Hütter liegt mit Monaco aktuell in der Liga auf Rang fünf. Aus den ersten sieben Spielen gab es vier Siege und ein Remis. In der Champions League holte man zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City. Nicht gut sah man hingegen beim Club Brügge aus, dort setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage. 

    Der ehemalige Salzburg-Trainer kommt für die Monegassen in 93 Spielen auf einen Schnitt von 1,77 Punkten und hat noch Vertrag bis Sommer 2027.

