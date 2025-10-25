Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 STB Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
NEWS

PSG kehrt gegen Brest auf Siegerstraße zurück

Der amtierende Meister kann erstmals seit zwei Runden wieder voll anschreiben. Hakimi glänzt mit einem Doppelpack.

PSG kehrt gegen Brest auf Siegerstraße zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Paris Saint-Germain feiert in der neunten Runde der Ligue 1 einen klaren 3:0-Auswärtserfolg bei Stade Brest.

Achraf Hakimi trifft doppelt (29., 39.), Desire Doue setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+6). Brest vergibt einen Elfmeter und bleibt auf Rang zwölf.

Hakimi eröffnet den Torreigen

PSG dominiert die Partie von Beginn an mit 70 Prozent Ballbesitz. Nach einer parierten Chance für Brest durch Soumaila Coulibaly (17.) erhöht PSG den Druck.

Achraf Hakimi erzielt nach Vorarbeit von Vitinha die Führung (29.) und legt kurz darauf mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia, zum 2:0-Pausenstand nach (39.).

Nach der Pause erhält Brest eine große Chance, als Schiedsrichter Jeremie Pignard nach VAR-Überprüfung einen Elfmeter zuspricht (58.). Romain Del Castillo scheitert jedoch vom Punkt (59.).

Dies bricht den Widerstand der Gastgeber. PSG kontrolliert die restliche Partie und der eingewechselte Desire Doue sorgt nach Vorlage von Zaire-Emery in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand (90.+6).

Der klare Auswärtssieg festigt die Titelambitionen von PSG. Für Stade Brest ist die Niederlage, insbesondere aufgrund des vergebenen Elfmeters, ein Rückschlag.

Ligue 1 Fußball International Stade Brest Paris Saint-Germain