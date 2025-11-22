PSG feiert souveränen Sieg gegen Le Havre

Am 13. Spieltag der französischen Ligue 1 feiert Paris Saint-Germain einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Le Havre AC.

In einer von Beginn an einseitigen Partie im Parc des Princes sorgen Lee Kang-in (29.), Joao Neves (65.) und der eingewechselte Bradley Barcola (86.) für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Mit diesem Erfolg festigt PSG seine Tabellenführung, während Le Havre auf dem zwölften Platz im Mittelfeld der Liga verbleibt.

Lee bringt die Führung

Die Elf von Trainer Luis Enrique übernimmt von Beginn an die Kontrolle und drängt die Gäste tief in deren Hälfte. Mit einem Ballbesitzanteil von 66 Prozent dominieren die Pariser die Begegnung und kommen früh zu ersten guten Möglichkeiten.

Le Havres Torhüter Mory Diaw kann sein Team zunächst mit mehreren Paraden im Spiel halten, ist nach knapp einer halben Stunde aber machtlos: Lee Kang-in verwertet eine Vorarbeit von Nuno Mendes zur verdienten 1:0-Führung (29.).

Auch danach bestimmt PSG das Geschehen, versäumt es jedoch, vor der Pause nachzulegen.

PSG macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel setzt sich die Dominanz der Gastgeber fort. Paris Saint-Germain kontrolliert das Spielgeschehen und drängt auf die Vorentscheidung, die in der 65. Minute fällt: Joao Neves erhöht auf 2:0.

Im Anschluss nützt Luis Enrique die komfortable Führung für mehrere Wechsel und bringt unter anderem Bradley Barcola in die Partie. Ein gelungener Tausch, denn der Joker sorgt in der 86. Minute für den 3:0-Endstand.

Die Truppe von Didier Digard findet über die gesamte Spieldauer kaum ein Mittel gegen die Pariser.

Der auch in dieser Höhe verdiente Sieg für Paris Saint-Germain spiegelt die klaren Kräfteverhältnisse auf dem Platz wider, was ein Torschussverhältnis von 24 zu neun eindrucksvoll belegt.

Lens gewinnt das Verfolgerduell

Ebenfalls über einen Sieg jubeln, darf RC Lens. Im Duell Dritter gegen Vierter setzt sich das Team von ÖFB-Legionär Samson Baidoo mit 1:0 gegen Racing Strasbourg durch.

Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Ismaelo Ganiou in der 69. Minute. Baidoo spielte das Spiel durch.