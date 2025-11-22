Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Le Havre AC Le Havre AC HAC
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Lee Kang-in
  • Joao Neves
  • Bradley Barcola
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

PSG feiert souveränen Sieg gegen Le Havre

Auch Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo darf sich über einen Sieg freuen.

PSG feiert souveränen Sieg gegen Le Havre Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 13. Spieltag der französischen Ligue 1 feiert Paris Saint-Germain einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Le Havre AC.

In einer von Beginn an einseitigen Partie im Parc des Princes sorgen Lee Kang-in (29.), Joao Neves (65.) und der eingewechselte Bradley Barcola (86.) für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Mit diesem Erfolg festigt PSG seine Tabellenführung, während Le Havre auf dem zwölften Platz im Mittelfeld der Liga verbleibt.

Lee bringt die Führung

Die Elf von Trainer Luis Enrique übernimmt von Beginn an die Kontrolle und drängt die Gäste tief in deren Hälfte. Mit einem Ballbesitzanteil von 66 Prozent dominieren die Pariser die Begegnung und kommen früh zu ersten guten Möglichkeiten.

Le Havres Torhüter Mory Diaw kann sein Team zunächst mit mehreren Paraden im Spiel halten, ist nach knapp einer halben Stunde aber machtlos: Lee Kang-in verwertet eine Vorarbeit von Nuno Mendes zur verdienten 1:0-Führung (29.).

Auch danach bestimmt PSG das Geschehen, versäumt es jedoch, vor der Pause nachzulegen.

PSG macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel setzt sich die Dominanz der Gastgeber fort. Paris Saint-Germain kontrolliert das Spielgeschehen und drängt auf die Vorentscheidung, die in der 65. Minute fällt: Joao Neves erhöht auf 2:0.

Im Anschluss nützt Luis Enrique die komfortable Führung für mehrere Wechsel und bringt unter anderem Bradley Barcola in die Partie. Ein gelungener Tausch, denn der Joker sorgt in der 86. Minute für den 3:0-Endstand.

Die Truppe von Didier Digard findet über die gesamte Spieldauer kaum ein Mittel gegen die Pariser.

Der auch in dieser Höhe verdiente Sieg für Paris Saint-Germain spiegelt die klaren Kräfteverhältnisse auf dem Platz wider, was ein Torschussverhältnis von 24 zu neun eindrucksvoll belegt.

Lens gewinnt das Verfolgerduell

Ebenfalls über einen Sieg jubeln, darf RC Lens. Im Duell Dritter gegen Vierter setzt sich das Team von ÖFB-Legionär Samson Baidoo mit 1:0 gegen Racing Strasbourg durch.

Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Ismaelo Ganiou in der 69. Minute. Baidoo spielte das Spiel durch.

Die Rekord-Einkäufe von Paris Saint-Germain

#21 - Lucas Chevalier
#21 - Lucas Moura

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel

Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel

NHL
1
Manchester City patzt bei Newcastle

Manchester City patzt bei Newcastle

Premier League
1
Pioneers verlieren gegen Ferencvaros, behalten die "Rote Laterne"

Pioneers verlieren gegen Ferencvaros, behalten die "Rote Laterne"

ICE Hockey League
Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Bundesliga
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
Violets zwingen SW Bregenz in die Knie

Violets zwingen SW Bregenz in die Knie

2. Liga
5
Rassismus-Eklat in Italien

Rassismus-Eklat in Italien

Serie A
1
Kommentare

Kommentare

Ligue 1 Frankreich (Fußball) Paris Saint-Germain RC Lens Samson Baidoo