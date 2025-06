Am Dienstagabend wurde bekannt, dass der französische Traditionsklub Olympique Lyon wegen finanzieller Verfehlungen in die Ligue 2 zwangsabsteigen muss.

Der Klub will das aber wenig überraschend nicht so hinnehmen und kündigt tags darauf in einer Aussendung an, dass man in Berufung gehen werde.

Eine Woche Zeit

"Olympique Lyon nimmt die unverständliche Entscheidung der DNCG zur Kenntnis und bestätigt, dass wir unverzüglich Berufung einlegen werden", heißt es.

Man wolle "die Fähigkeit unter Beweis stellen, die erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen, um den Verbleib von OL in der Ligue 1 zu gewährleisten".

Die Causa geht damit in die nächste Runde. Lyon hat nun eine Woche Zeit, neue Beweise für eine ausreichende Liquidität vorzulegen. Die Chancen, das Urteil zu kippen, gelten aber aktuell als eher gering.