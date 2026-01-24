Olympique Marseille Olympique Marseille OM RC Lens RC Lens RCL
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Amine Gouiri
  • Ethan Nwaneri
  • Amine Gouiri
  • Rayan Fofana
NEWS

Ohne verletzten Baidoo: Lens-Siegesserie reißt in Marseille

Der ÖFB-Legionär fällt erstmals in dieser Saison aus und prompt verlieren "Les Sang et Or" die französische Tabellenführung.

Ohne verletzten Baidoo: Lens-Siegesserie reißt in Marseille Foto: © GEPA
Kommentare

Ohne den angeschlagenen Samson Baidoo muss der RC Lens in Runde 19 der Ligue 1 erstmals nach bewerbsübergreifend zehn Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken.

"Les Sang et Or" unterliegen Olympique Marseille auswärts mit 1:3 und müssen damit auch die französische Tabellenführung an Paris Saint-Germain abgeben.

Baidoo kann im Stade Velodrome nicht auflaufen, da er an einer Oberschenkelzerrung laboriert. Es sei aber nichts Ernstes, versicherte Lens-Trainer Pierre Sage im Vorfeld des Spiels.

In Marseille ist Lens eigentlich über 90 Minuten chancenlos. Ein Doppelpack von Amine Gouiri (3., 75.) sowie ein Treffer von Ethan Nwaneri (13.) sorgen für klare Verhältnisse. Rayan Fofana kann nach Vorarbeit von Ex-Rapidler Mamadou Sangaré erst viel zu spät verkürzen (85.).

Marseille bleibt Dritter der Tabelle, reduziert den Abstand auf Lens aber auf fünf Zähler.

