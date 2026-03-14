Ohne Baidoo: RC Lens patzt schon wieder

Der FC Lorient feiert in der 26. Runde der Ligue 1 einen 2:1-Heimsieg gegen den RC Lens.

Trotz nur 35 Prozent Ballbesitz und sechs Torschüssen beweist Pantalonis Truppe eiskalte Effizienz gegen den drückend überlegenen Titelanwärter.

Bamba Dieng bringt Lorient nach einem Eckball per Abstauber in Führung (18.). Lens dominiert mit 19 Abschlüssen und neun Ecken, doch erst nach der Pause gelingt Odsonne Édouard per Rechtsschuss nach Sangaré-Vorarbeit der Ausgleich (48.).

Dann das goldene Händchen von Coach Pantaloni: Joker Tosin Aiyegun ersetzt Dieng (64.) und erzielt nur eine Minute später nach Kouassi-Zuspiel das 2:1 (65.).

In der hitzigen, von fünf Gelben Karten geprägten Schlussphase und über sieben Minuten Nachspielzeit hält Lorient dem Sturmlauf stand.

Lens verpasst Sprung auf Platz eins

Mit nun 34 Punkten bleibt Lorient im achten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Für Lens ist es ein bitterer Rückschlag im Meisterrennen mit PSG. Aktuell hat Lens einen Punkt weniger, aber ein Spiel mehr absolviert.

In den letzten vier Liga-Spielen konnte Lens nur vier Punkte mitnehmen.

ÖFB-Legionär Samson Baidoo fehlt am Samstag wegen einer Muskelverletzung im Kader von Lens.