Nach Monaco-Aus: So reagiert Adi Hütter

Die Zeit von Adi Hütter als Cheftrainer von AS Monaco ist in dieser Woche offiziell zu Ende gegangen.

Seit Samstag steht auch sein Nachfolger auf der Trainerbank der Monegassen fest >>>

In einem persönlichen Statement blickt Hütter mit Stolz auf das Erreichte zurück: "Was für mich bleibt, sind fast ausschließlich positive Erlebnisse und vor allem die großen Erfolge in den zwei Jahren, wo wir AS Monaco wieder zurück in die Top 3 in Frankreich und nach langer Pause sogar zweimal in Folge wieder in die Champions League geführt haben."

"Trotzdem trennen sich manchmal aus diversen Gründen die Wege und das ist in diesem Fall für mich auch absolut ok so", hegt er keinen Groll gegen die Vereinsverantwortlichen.

Hütter hinterlässt "intakte Mannschaft"

Weiters meint er, eine "intakte und funktionierende Mannschaft mit tollen Charakteren" zu hinterlassen.

Hütter war seit Juli 2023 in Monaco tätig. Am Ende der beiden Saisonen unter dem Vorarlberger landete Monaco zwei Mal unter den Top 3 der Ligue 1 und spielte damit jeweils in der Champions League. Von den 93 Pflichtspielen unter Hütter hatte Monaco 49 gewonnen (26 Niederlagen).

Bis zuletzt lief es ebenfalls nicht so schlecht für Monaco, liegt man in der französischen Ligue 1 aktuell doch auf Rang fünf.

Mit Hütter verlassen auch seine Assistenten Christian Peintinger und Klaus Schmidt den Verein im Fürstentum.

