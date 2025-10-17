Am achten Spieltag der Ligue 1 trennen sich Paris Saint-Germain und Racing Straßburg im Parc des Princes nach einem packenden Duell mit einem 3:3-Unentschieden.

In einer turbulenten Partie geht die Elf von Luis Enrique durch Bradley Barcola früh in Führung (6.), gerät dann aber mit 1:3 in Rückstand, ehe eine Aufholjagd den Punkt rettet.

Durch dieses Ergebnis behauptet PSG die Tabellenführung, während Straßburg auf den zweiten Platz vorrückt.

Straßburg dreht den frühen Rückstand

Die Partie beginnt mit hohem Tempo und die Hausherren übernehmen sofort die Kontrolle. Bereits in der dritten Minute prüft Desire Doue den gegnerischen Torhüter. Nur drei Minuten später ist es erneut Doue, der mit einem präzisen Assist die frühe 1:0-Führung durch Bradley Barcola vorbereitet (6.).

Das Team von Liam Rosenior lässt sich davon jedoch nicht beirren und findet zunehmend besser ins Spiel. Nach einigen gefährlichen Vorstößen erzielt Joaquin Panichelli per Kopf den Ausgleich für Strasbourg (26.). Kurz vor der Halbzeitpause drehen die Gäste die Partie sogar komplett, als Diego Moreira nach Vorarbeit von Valentin Barco zum 1:2 einnetzt (41.).

Abrutschen auf Rang drei droht

Die zweite Halbzeit beginnt, wie die erste geendet hat: mit einem effektiven Gastteam. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff schnürt Panichelli seinen Doppelpack und erhöht auf 1:3 für Straßburg (49.).

Angesichts des Zwei-Tore-Rückstands intensiviert PSG den Druck, was in der 58. Minute belohnt wird: Den Parisern wird ein Elfmeter zugesprochen, den Goncalo Ramos souverän zum 2:3-Anschlusstreffer verwandelt. Der Treffer verleiht der Heimmannschaft neuen Schwung, die nun auf den Ausgleich drängt. Nach zwei abgewehrten Schüssen von Lee Kang-in und Ramos (72.) fällt schließlich in der 79. Minute der verdiente Ausgleich, als Senny Mayulu per Kopf zum 3:3 trifft.

In einer spannenden Schlussphase versucht PSG alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch auch ein letzter Versuch von Khvicha Kvaratskhelia in der Nachspielzeit wird pariert.

So teilen sich die beiden Mannschaften nach einem denkwürdigen Spiel die Punkte. Paris Saint-Germain behält zwar die Tabellenführung, doch Racing Straßburg ist vorerst mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Olympique Marseille und Olympique Lyon (jeweils 15 Punkte) haben mit Siegen am Wochenende noch die Gelegenheit, am Duo vorbeizuziehen.