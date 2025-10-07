Suche
    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach?

    Die Zeit von Adi Hütter im Fürstentum könnte bald enden. Als Nachfolger haben die Monegassen einen ehemaligen Salzburg-Trainer im Visier.

    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach? Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Nach mehr als zwei Jahren könnte die Amtszeit von Adi Hütter bei der AS Monaco enden, im Fürstentum sei man mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden (Mehr Infos>>>).

    Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll die Suche nach einem Nachfolger bereits laufen, erste Verhandlungen inzwischen geführt worden sein.

    Unter anderem sollen die Monegassen mit Ex-BVB-Trainer Edin Terzic gesprochen haben, beide Parteien haben sich aber nicht einig werden können.

    Drei Trainerkandidaten

    Nun soll unter anderem ein ehemaliger Salzburg-Trainer ins Visier des Topklubs geraten sein. Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll Marco Rose, zuletzt bei RB Leipzig im Amt, zu den potenziellen Nachfolgerkandidaten von Adi Hütter zählen.

    Neben dem Deutschen werden auch Thiago Motta (zuletzt Juventus Turin) sowie Sergio Gonceicao (zuletzt AC Milan) bei der AS Monaco gehandelt. Letzterer soll aber ein Engagement in Saudi-Arabien einem Wechsel ins Fürstentum vorziehen. Fix ist ein Aus von Adi Hütter aber noch nicht, sollte man sich mit den Kandidaten nicht rechtzeitig einigen können, könnte der 55-Jährige doch über die Länderspielpause hinaus im Amt bleiben. 

    Der Österreicher stand bisher in 93 Spielen an der Seitenlinie des Topklubs, sein Punkteschnitt als Monaco-Trainer beträgt 1,77 Zähler pro Spiel. Damit übertrumpft er zwar seinen Vorgänger Philippe Clement, liegt aber doch deutlich hinter Niko Kovac, der den Klub zwischen 2020 und 2022 betreut und im Schnitt 1,95 Punkte geholt hatte.

