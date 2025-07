Berufung erfolgreich: Olympique Lyon bleibt erstklassig!

Olympique Lyon bleibt in der Ligue 1!

Nachdem der Traditionsklub aufgrund finanzieller Verstöße eigentlich zwangsabsteigen hätte müssen, gibt es nun die Wende. Nach Berufung des Klubs darf dieser 2025/26 in Frankreichs höchster Spielklasse antreten.

Das entscheidet die Berufungskommission der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) am Mittwoch.

Klubführung erleichtert

Allerdings gibt es Auflagen, an die sich Lyon halten muss. Es gibt eine Gehaltsobergrenze sowie Einschränkungen bei Transfers.

"Olympique Lyonnais begrüßt die heutige Entscheidung der DNCG, den Verein in der Ligue 1 zu halten. OL dankt dem Berufungsausschuss für die Anerkennung der Ambitionen der neuen Vereinsführung, die entschlossen ist, auch in Zukunft eine seriöse Führung zu gewährleisten", so der Klub in einer Aussendung.

Weniger Freude mit der Entscheidung dürfte Stade Reims haben, das nach der Niederlage im Abstiegs-Playoff gegen Metz hoffen durfte oben zu bleiben, nun aber doch in die Ligue 2 muss.

