Argentinischer Stürmer verpasst WM verletzt

Argentinien muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 definitiv auf Joaquin Panichelli verzichten.

Wie der Verband am Freitag bestätigt, hat sich der 23-jährige Stürmer das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Das ist besonders bitter für Panichelli, denn mit seinen Top-Leistungen in Frankreich hat er sich heuer in den Kreis der Nationalmannschaft geschossen.

Bester Torschütze Frankreichs Ligue 1

Mit 16 Toren in 27 Einsätzen ist der Angreifer von RC Straßburg derzeit Führender der Torschützenliste der Ligue 1. Zudem führte er Straßburg mit zwei Toren und drei Assists in Halbfinale des Coupe de France.

Im November 2025 wurde Panichelli für seine Leistungen mit dem Debüt im argentinischen Nationalteam belohnt. Auch für die beiden Testspiele gegen Mauratenien und Sambia stand der Stürmer im Kader.

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