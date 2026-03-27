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Neuer Höchstwert: ÖFB-Verteidiger überzeugt in Frankreich

Auch ein ehemaliger Rapidler kann seinen Marktwert ordentlich steigern.

Neuer Höchstwert: ÖFB-Verteidiger überzeugt in Frankreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vergangenen Sommer wechselte Samson Baidoo für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum RC Lens.

Seitdem konnte der Steirer in Frankreich durchwegs überzeugen. Bis Mitte Jänner spielte er in 18 von 20 Partien von Beginn an und erzielte dabei auch zwei Tore.

Seitdem setzt ihn eine Muskelverletzung aus dem Gefecht. Dennoch konnte der 21-Jährige seinen Marktwert auf "transfermarkt.at" deutlich steigern: Von zwölf Millionen Euro geht es hoch auf 25 Millionen Euro.

Sangaré mit deutlichem Plus

Damit ist Baidoo hinter Konrad Laimer und Christoph Baumgartner nun der drittwertvollste Österreicher. Im Kader von Lens ist Baidoo nun sogar der zweitwertvollste Spieler.

Der einzige Lens-Spieler, der noch teurer als der Österreicher bewertet wird, ist der ehemalige Rapid-Profi Mamadou Sangaré. Der Malier, der ebenfalls für acht Millionen Euro im Sommer nach Lens wechselte, konnte seinen Marktwert verdoppeln, sein Marktwert wird jetzt auf 30 Millionen Euro geschätzt.

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