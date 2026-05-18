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Abstieg bereits sicher: Nantes-Fans sorgen für Spielabbruch

Die Karriere von Trainerlegende Vahid Halilhodzic ist mit einem Platzsturm der Nantes-Fans zu Ende gegangen.

Abstieg bereits sicher: Nantes-Fans sorgen für Spielabbruch Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/dpa
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Die Fans des französischen Erstligisten FC Nantes haben in der Partie gegen den FC Toulouse mit einem Platzsturm für einen Spielabbruch gesorgt.

Dutzende vermummte Fans durchbrachen am Sonntag in der 22. Minute die Sicherheitsabsperrungen im Stade de La Beaujoire und stürmten auf das Feld. Fans warfen Leuchtfackeln, die Spieler wurden vom Platz geführt. Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic versuchte, die Fans zur Rede zu stellen und sie zum Verlassen des Stadions zu bewegen.

Die Polizei griff ein und das Spielfeld wurde geräumt. Die Fans kehrten unter Aufsicht der Bereitschaftspolizei auf die Ränge zurück.

Nach einer langen Unterbrechung erklärte Schiedsrichterin Stephanie Frappart, die örtlichen Behörden hätten aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet. Nantes ging als Tabellen-17. in die Partie und war bereits abgestiegen.

"Die Welt stürzt über mir ein"

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari verurteilte die Gewaltszenen als vollkommen inakzeptabel. "Die vom Präfekten beschlossene endgültige Unterbrechung dieses Spiels war unumgänglich. Solche Vorfälle dürfen nicht toleriert werden." Die Urheber der Gewalttaten müssten identifiziert und streng bestraft werden.

Für Trainerlegende Halilhodzic ging die Karriere damit unrühmlich zu Ende. Der 74-jährige Bosnier übernahm den kriselnden Klub im März, den drohenden Abstieg konnte er jedoch nicht mehr abwenden.

"Die Welt stürzt über mir ein", sagt der Coach gegenüber "L'Équipe", was ihm während der Ausschreitungen durch den Kopf gegangen sei.

Halilhodzic hat unter anderem LOSC Lille, Paris Saint-Germain, sowie die Nationalteams der Elfenbeinküste, Japan und Marokko trainiert.

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