Trotz Klassenerhalt: Fuchs legt Traineramt in England nieder

Christian Fuchs ist nicht mehr länger Trainer von Newport County.

Das gab der Klub aus der viertklassigen EFL League Two am Samstag offiziell bekannt.

Demnach habe sich der ehemalige ÖFB-Kapitän dazu entschieden, sein Traineramt niederzulegen.

Vom Tabellenletzten zum Klassenerhalt

Der 40-jährige Niederösterreicher hatte den Klub im November 2025 als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Von seinen 30 Pflichtspielen als Cheftrainer gewann er neun, spielte fünf Mal Remis und verlor 16 Mal.

In einer Stellungnahme bedankte sich der Verein "für seinen Einsatz, sein Engagement und seine Professionalität".