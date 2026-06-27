Newport County can confirm that Christian Fuchs has made the decision to step away from his role as manager.— Newport County (@NewportCounty) June 27, 2026
Everyone at Newport County would like to thank Christian for his hard work, commitment and professionalism, and wish him every success for the future.#OneClubOneCounty pic.twitter.com/JRcnSfwuyt
NEWS
Trotz Klassenerhalt: Fuchs legt Traineramt in England nieder
Der ehemalige ÖFB-Kapitän hat den Klub als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Dennoch zieht er nun einen Schlussstrich.
Christian Fuchs ist nicht mehr länger Trainer von Newport County.
Das gab der Klub aus der viertklassigen EFL League Two am Samstag offiziell bekannt.
Demnach habe sich der ehemalige ÖFB-Kapitän dazu entschieden, sein Traineramt niederzulegen.
Vom Tabellenletzten zum Klassenerhalt
Der 40-jährige Niederösterreicher hatte den Klub im November 2025 als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt geführt.
Von seinen 30 Pflichtspielen als Cheftrainer gewann er neun, spielte fünf Mal Remis und verlor 16 Mal.
In einer Stellungnahme bedankte sich der Verein "für seinen Einsatz, sein Engagement und seine Professionalität".