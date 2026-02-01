Trotz Überzahl: Glasners Palace auch gegen Nottingham sieglos

Wieder kein Sieg für Oliver Glasner und Crystal Palace!

Auch am 24. Spieltag der Premier League gelingt den "Eagles" gegen Nottingham Forest kein voller Erfolg. Der letzte Pflichtspielsieg datiert vom 11. Dezember.

Eine ganze Halbzeit in Überzahl

Die Partie startet bereits suboptimal, als Gibbs-White die Hausherren in der fünften Spielminute mit 1:0 in Führung bringt. Die Defensive von Palace verabsäumt es, einen langen Einwurf zu klären, was der Mittelfeldspieler eiskalt ausnutzt.

Chancen hat die Glasner-Elf, kann diese aber nicht nutzen. Kurz vor dem Pausenpfiff bekommt Palace aber ein Geschenk. Williams verhindert den Ausgleich per Hand, wodurch er in seinem 187. Profispiel erstmals glatt Rot sieht. Sarr verwandelt den daraus resultierenden Strafstoß zum 1:1 (45.+2).

Trotz einer Hälfte in Überzahl gelingt es Palace nicht, die Partie zu drehen - die Ergebniskrise bleibt, während Nottingham sich über einen verdient erkämpften Punkt freuen kann.

United verspielt beinahe 2:0 - Brentford siegt in Unterzahl

Beinahe spät einen Sieg aus der Hand gibt Manchester United im Heimspiel gegen Fulham. Die "Red Devils" gewinnen ganz spät mit 3:2.

Durch Treffer von Casemiro (19.) und Cunha (56.) führen die Red Devils solide mit 2:0, die drei Punkte scheinen gesichert. Doch dann verschuldet Maguire mit einem Foulspiel an Jimenez einen Elfmeter, den der Gefoulte verwertet (85.).

Wenige Minuten später klingelt es dann erneut, Kevin gleicht für die Gäste aus (90.+1). Doch Ex-Salzburger Sesko kann in der vierten Minute der neunminütigen Nachspielzeit doch noch den Sieg für United fixieren.

Trotz eines Platzverweises von Schade in der 42. Minute gewinnt Brentford auswärts bei Aston Villa mit 1:0. Der Goldtorschütze ist Ouattara (45.+1).