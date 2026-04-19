101. Minute! Liverpool holt Last-Minute-Sieg im Derby

Liverpool kann das Stadtduell in der 33. Runde der Premier League beim FC Everton in der letzten Minute mit 2:1 für sich entscheiden. Den "Reds" gelingt nach dem Champions-League-Aus damit ein Befreiungsschlag.

Die Hausherren haben bereits früh im Spiel die erste gute Möglichkeit durch Beto (5.). Liverpools Keeper Mamardashvili kann den Ball gerade noch entschärfen.

Rund zehn Minuten später ist es wieder Beto, der die Führung am Fuß hat, jedoch erneut scheitert. Die erste Chance der "Reds" folgt in Minute 21. Gakpo kann im letzten Moment von Tarkowski gestoppt werden.

Everton geht vermeintlich in Führung

Aufregung gibt es nach rund einer halben Stunde (27.), als Ndiaye eine Flanke von O´Brien verwandelt. Nach Überprüfung wird das Tor wegen Abseits aberkannt. Der erste reguläre Treffer fällt daraufhin zwei Minuten später für die Gäste. Salah bringt den Ball nach Vorarbeit von Gakpo im Tor unter.

Everton wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich besser im Spiel gewesen, läuft jedoch einem Rückstand nach. Die "Reds" sind nun gefährlicher und kommen kurz vor der Pause (42.) erneut durch Gakpo zu einer Möglichkeit, die Pickford klärt. Auch vier Minuten später behält der Tormann gegen Isak die Oberhand.

Spiel wird nach Pause chancenreicher

Everton kommt besser aus der Pause, durch Beto gelingt der Ausgleichstreffer (54.). Dabei verletzt sich der Goalie der "Reds" am Knie, er wird mit der Trage vom Feld getragen.

Das Spiel wird intensiver und chancenreicher. McNeil (60.), Salah (61.), Ndiaye (64.) und Robertson (67.) scheitern für ihr Team.

Torschütze Beto muss in der 73. Minute verletzt vom Feld, er kann nach einem Zusammenprall mit Konate nicht weitermachen.

Spätes Tor zum Sieg

Der Befreiungsschlag gelingt Liverpool in Minute 90+10. Nach Chancen von Ngumoha und Szoboszlai ist es van Dijk, der zur 2:1-Führung und gleichzeitig zum Endstand köpft.

In der Tabelle machen die Reds damit wichtige Punkte im Kampf um einen Champions-League-Platz auf Chelsea gut. Sie befinden sich auf Rang fünf. Everton ist Zehnter.

Aston Villa siegt spät gegen Sunderland

Im Parallelspiel setzt sich Aston Villa spät gegen Sunderland durch. Das Heimteam geht bereits früh durch Watkins in Führung (2.). Rigga kann kurz darauf (9.) zum 1:1 ausgleichen.

Der Torschütze von Aston Villa schnürt in Minute 36. seinen Doppelpack, ehe Rogers kurz nach der Pause (47.) das 3:1 nachlegt.

Es kommt zu einer turbulenten Schlussphase. Hume (86.) und Isidor (87.) lassen ihr Team über den 3:3-Ausgleich jubeln. Abraham sichert Aston Villa durch sein Tor zum 4:3 spät drei Punkte (90+3.).

In der Tabelle ist der Sieger Vierter, Sunderland muss sich mit Rang elf begnügen.

Nottingham dreht Spiel gegen Burnley

Nottingham kann im eigenen Stadion gegen Burnley das Spiel drehen. Flemming bringt die Gäste in der 45+2. Minute in Führung. Nach der Pause kommt das Heimteam jedoch besser ins Spiel. Gibbs-White gelingt innerhalb von nur sieben Minuten (62., 69.) ein Doppelpack.

In der 77. Minute darf er dann über seinen Hattrick jubeln, ehe auch Igor Jesus sich in die Torschützenliste eintragen darf (90+8.). Das Spiel endet somit 4:1 für Nottingham.