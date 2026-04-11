Bittere Niederlage für Hertha BSC Berlin. Am 29. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga verliert die "Alte Dame" zuhause mit 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Entscheidender Mann dabei ist Ex-Salzburger Mergim Berisha, der Stürmer besorgt in der 47. Minute den Siegtreffer für die "Roten Teufel".

In der Tabelle rückt Lautern der Hertha damit wieder auf die Pelle. Mit 46 Punkten ist die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht wieder bis auf einen Punkt an den Berlinern dran. Hertha dagegen könnte durch die Niederlage nun endgültig den Anschluss an die Aufstiegsplätze verlieren.

Dresden gewinnt in Nürnberg

Ebenfalls eine Heimniederlage gibt es für den 1. FC Nürnberg.

Das Team von Miroslav Klose verliert aufgrund eines Eigentors von Ex-Lustenauer Henri Koudossou (56.) und eines Treffers vom ehemaligen Klagenfurter Ben Bozien (83.) mit 0:2 gegen Dynamo Dresden.

Eine Nullnummer gibt es hingegen im Kellerduell zwischen Preußen Münster und Greuther Fürth.