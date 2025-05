Die Feierlichkeiten nehmen kein Ende! Oliver Glasner stellt mit Crystal Palace drei Tage nach dem FA-Cup-Sieg einen neuen Vereinsrekord auf!

Der 4:2-Heimerfolg am 37. Spieltag der englischen Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers bringt Palace auf 52 Punkte. Mehr hatte der Verein in der Premier-League-Historie noch nie. Der bisherige Bestwert lag bei 49 Punkten (in den Saisons 1992/93, 2018/19, 2023/24).

Für die "Eagles" läuft der Start nicht ideal. Agbadou trifft in der 24. Minute nach einer Ecke. Doch nur drei Minuten später gleicht Nketiah im Nachgang eines hohen Ballgewinns aus. Schon in der 32. Minute liegt die Glasner-Elf vorne. Wieder ist es Nketiah, der diesmal nur einschieben muss.

Premieren-Treffer und ein emotionaler Abschied

Im zweiten Durchgang sorgt Chilwell, bei einem seiner wenigen Einsätze für die Londoner, für das 3:1. Der Freistoß des Linksverteidigers wird unhaltbar für den Keeper abgefälscht. Es ist nicht nur sein Debüttor für Palace, sondern sein erster Treffer seit eineinhalb Jahren. Doch die Wolves kommen noch einmal ran - wieder nach einer Ecke. Strand Larsen verkürzt auf 2:3 (62.).

Danach folgt ein emotionaler Moment für Palace-Fans und -Spieler. Joel Ward, seit 2012 bei den Eagles, wird in seinem letzten Heimspiel verabschiedet. Der 35-Jährige ist Rekordspieler des Klubs in der Premier League und wird den Verein nach Saisonende verlassen.

In der Schlussphase markiert der eingewechselte Eze (86.) noch das 4:2.

Im Parallelspiel macht Manchester City einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Die "Citiziens" schlagen den AFC Bournemouth nach Toren von Marmoush (14.), Bernardo Silva (38.) und Nico (89.) mit 3:0.

City springt damit wieder auf Platz drei. Mit einer Niederlage wäre die Guardiola-Elf einen Spieltag vor Schluss nur Sechster gewesen.

