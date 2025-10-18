Der FC Chelsea feiert am 8. Spieltag der englischen Premier League einen klaren 3:0-Auswärtssieg bei Nottingham Forest.

Forest-Coach Ange Postecoglou steht somit auch nach acht Spielen ohne Sieg da - und wurde nur wenige Minuten nach Abpfiff entlassen.

Die Hausherren versuchen früh, Druck aufzubauen, doch die Schussversuche von Taiwo Awoniyi (1.) und Morgan Gibbs-White (19., 20.) finden ihr Ziel nicht.

Auf der Gegenseite prüft Reece James (29.) Nottingham-Schlussmann Matz Sels mit dem einzigen direkten Torschuss der Gäste vor der Pause, kann ihn aber nicht überwinden. So geht es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Eigengewächs mit erstem Profitor

Ein Doppelschlag kurz nach der Pause sorgt früh für die Vorentscheidung: Josh-Ko Acheampong bringt die Gäste nach Vorlage von Pedro Neto per Kopf mit 1:0 in Führung (49.). FÜr den 19-Jährigen aus der Chelsea-Akademie ist es das erste Profitor überhaupt.

Kurz darauf ist es Neto selbst, der nach einem Assist von Reece James auf 2:0 erhöht (52.).

Nottingham Forest stemmt sich gegen die drohende Niederlage, doch die Schüsse von Nikola Milenkovic (65.) und Ibrahim Sangare (65.) werden pariert. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer vergibt Igor Jesus, dessen Schuss nur die Latte trifft (71.).

Zuerst das Tor, dann der Platzverweis

Den Schlusspunkt setzt Reece James mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand (84.). Daran ändert auch die späte Gelb-Rote Karte für Chelseas Malo Gusto (87.) nichts mehr.

Der verdiente Sieg festigt die Position von Chelsea (4.) im Kampf um die internationalen Startplätze, während Nottingham Forest (17.) nach dieser Heimniederlage weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.