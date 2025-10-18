Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Chelsea FC Chelsea FC CFC
Endstand
0:3
0:0 , 0:3
  • Josh-Ko Acheampong
  • Pedro Neto
  • Reece James
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Achtes Spiel ohne Sieg kostet Postecoglou den Job

Nottingham kann auch das bewerbsübergreifend achte Spiel unter dem Australier nicht gewinnen. Ein Doppelschlag nach der Pause sorgt für den klaren Sieg.

Achtes Spiel ohne Sieg kostet Postecoglou den Job Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Chelsea feiert am 8. Spieltag der englischen Premier League einen klaren 3:0-Auswärtssieg bei Nottingham Forest.

Forest-Coach Ange Postecoglou steht somit auch nach acht Spielen ohne Sieg da - und wurde nur wenige Minuten nach Abpfiff entlassen.

Die Hausherren versuchen früh, Druck aufzubauen, doch die Schussversuche von Taiwo Awoniyi (1.) und Morgan Gibbs-White (19., 20.) finden ihr Ziel nicht.

Auf der Gegenseite prüft Reece James (29.) Nottingham-Schlussmann Matz Sels mit dem einzigen direkten Torschuss der Gäste vor der Pause, kann ihn aber nicht überwinden. So geht es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Eigengewächs mit erstem Profitor

Ein Doppelschlag kurz nach der Pause sorgt früh für die Vorentscheidung: Josh-Ko Acheampong bringt die Gäste nach Vorlage von Pedro Neto per Kopf mit 1:0 in Führung (49.). FÜr den 19-Jährigen aus der Chelsea-Akademie ist es das erste Profitor überhaupt.

Kurz darauf ist es Neto selbst, der nach einem Assist von Reece James auf 2:0 erhöht (52.).

Nottingham Forest stemmt sich gegen die drohende Niederlage, doch die Schüsse von Nikola Milenkovic (65.) und Ibrahim Sangare (65.) werden pariert. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer vergibt Igor Jesus, dessen Schuss nur die Latte trifft (71.).

Zuerst das Tor, dann der Platzverweis

Den Schlusspunkt setzt Reece James mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand (84.). Daran ändert auch die späte Gelb-Rote Karte für Chelseas Malo Gusto (87.) nichts mehr.

Der verdiente Sieg festigt die Position von Chelsea (4.) im Kampf um die internationalen Startplätze, während Nottingham Forest (17.) nach dieser Heimniederlage weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Premier League
Glasner verkündet: Abwehrchef verlässt Crystal Palace im Sommer

Glasner verkündet: Abwehrchef verlässt Crystal Palace im Sommer

Premier League
3
Liverpool empfängt ManUnited: Duell zweier Sorgenkinder

Liverpool empfängt ManUnited: Duell zweier Sorgenkinder

Premier League
2
Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

International
4
Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Deutsche Bundesliga
5
Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

International
9
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Ange Postecoglou FC Chelsea Nottingham Forest