Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Forest reagiert auf das nächste enttäuschende Ergebnis. Nach einem Monat ist Postecoglou schon wieder weg.

Nottingham Forest trennt sich kurz nach der 0:3-Niederlage gegen Chelsea (zum Spielbericht >>>) von Ange Postecoglou.

Genau 19 Minuten nach Abpfiff verkündet der Premier-League-17. die Entscheidung.

"Nottingham Forest bestätigt, dass Ange Postecoglou nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde", heißt es in einem ersten Statement auf "X".

Ein Monat, acht Spiele, kein Sieg

Der Australier erlebte einen historischen Fehlstart mit Nottingham. Von seinen wettbewerbsübergreifend ersten acht Spielen konnte er keines gewinnen (zwei Remis).

Erst am 9. September heuerte Postecoglou beim zweifachen Sieger des Europapokals der Landesmeister an. Ein Monat und neun Tage später ist er seinen Job schon wieder los.

