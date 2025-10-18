Haaland-Doppelpack sichert City Sieg über Everton

Manchester City gewinnt am achten Spieltag der Premier League mit 2:0 gegen den FC Everton. Dafür hauptverantwortlich ist einmal mehr Goalgetter Erling Haaland, der beide Treffer erzielt.

Durch diesen Sieg springt Guardiolas Elf an die Tabellenspitze, während Everton auf den zehnten Platz zurückfällt.

Haaland scheitert (zunächst) am Aluminium...

Von Beginn an übernimmt Manchester City die Kontrolle und drückt die Truppe von David Moyes tief in die eigene Hälfte. Mit über 70 Prozent Ballbesitz diktieren die Gastgeber das Geschehen, beißen sich aber zunächst an der gut organisierten Defensive von Everton die Zähne aus. Erste Gelegenheiten durch Nico O'Reilly (11.) und Savinho (15.) bleiben ungenutzt.

Die größte Chance der ersten Hälfte vergibt Erling Haaland, der mit einem Kopfball nur die Latte trifft (24.). Die auf Konter lauernden Gäste kommen durch Iliman Ndiaye nur zu einer nennenswerten Torchance, sein Versuch wird jedoch gehalten (41.). So geht es trotz acht Eckbällen und drückender Überlegenheit für City torlos in die Kabinen.

..und schlägt in Hälfte zwei doppelt zu

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Manchester City die spielbestimmende Mannschaft und belohnt sich für den hohen Aufwand. In der 58. Minute ist es so weit: Nach einer Vorlage von Nico O'Reilly köpft Erling Haaland zur verdienten 1:0-Führung ein.

Nur fünf Minuten später sorgt der Norweger bereits für die Vorentscheidung. Diesmal leistet Savinho die Vorarbeit, und Haaland vollendet eiskalt zum 2:0 (63.). Mit dieser komfortablen Führung im Rücken kontrolliert City die Partie souverän bis zum Schlusspfiff, während die Gäste keine nennenswerte Gefahr mehr entwickeln können.

Am Ende steht ein hochverdienter Heimsieg für Manchester City, der die Mannschaft an die Tabellenspitze befördert. Punktgleich mit dem Arsenal FC, aber mit der besseren Tordifferenz, grüßen die "Citizens" nun von ganz oben. Everton muss sich nach der Niederlage im gesicherten Mittelfeld einordnen.