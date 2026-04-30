Oliver Glasners Crystal Palace kann sich im Hinspiel des UEFA-Conference-League-Halbfinales mit 3:1 gegen Shakhtar Donetsk durchsetzen und verschafft sich somit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Dem Team des Österreichers gelingt ein wahrer Traumstart. Bereits nach 22 Sekunden taucht Sarr nach Vorlage von Mateta rechts alleine vor Riznyk auf. Der Stürmer verwandelt von der rechten Seite ins lange Eck.

Auch die nächste Chance lässt nicht lange auf sich warten. Wharton kommt nach einigen Halbchancen zum Nachschuss, der Tormann der Hausherren kann den Ball klären.

Hausherren lassen sich nicht unterkriegen

Doch auch Shakhtar Donetsk kommt früh zu Möglichkeiten und lässt sich vom frühen Rückstand nicht verunsichern. Eine richtige Top-Chance bietet sich in Minute zwölf, als Eguinaldo es direkt versucht, sein Schuss wird von Munoz geblockt. Das Heimteam fordert vehement einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel, diesen gibt es jedoch nicht.

Die Engländer versuchen, in der Defensive standhaft zu bleiben und auf Konter zu lauern. Die Ukrainer haben hingegen nach rund einer halben Stunde mehr vom Spiel, auch wenn sie den Rückstand bis dahin nicht ausgleichen können. Somit geht es mit 1:0 für das Team von Glasner in die Pause.

Schnelles Tor auch in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste, nur dass diesmal Schachtar jubelt. Der Ball kommt nach einer Ecke zu Ocheretko, der zum Ausgleich verwertet.

In der 54. hat Crystal Palace durch Sarr die Chance auf die erneute Führung, Riznyk rettet im letzten Moment. So auch im direkten Anschluss gegen Mateta. Kurz darauf bewahrt das Aluminium die Ukrainer.

Nach den ungenutzten Möglichkeiten zeichnet sich der Treffer, der in der 58. Minute passiert, ab. Kamada kann nach einem langen Einwurf auf 2:1 erhöhen. Doch die Hausherren versuchen erneut, zurückzukommen. Eguinaldo verfehlt das Tor nach einem Eckball per Kopf nur knapp (67.).

Strand Larsen gelingt in Minute 84 nach einem Konter die Entscheidung für Palace. Nachdem Matviyenko die letzte Chance vergibt, endet das Spiel mit 3:1 für die Engländer.

Rayo Vallecano setzt sich gegen Straßburg durch

Im Parallelspiel feiert Rayo Vallecano einen 1:0-Arbeitssieg gegen Racing Straßburg.

Die Spanier starten besser in die Partie, große Chancen bleiben aber vorerst auf beiden Seiten aus. Dennoch gestaltet sich das Spiel von Beginn an sehr intensiv. Nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit kommt es bei aufgeheizter Stimmung zu einer kleinen Rudelbildung.

Sportlich bietet die erste Halbzeit kaum nennenswerte Möglichkeiten. Mit ausgeglichenem Ballbesitz geht es mit 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt vielversprechender. In der 54. Minute bringt Alemo Rayo per Kopfball in Führung. Es bleibt das einzige Tor am heutigen Abend. Somit gewinnt das Heimteam knapp mit 1:0.

Die beiden Rückspiele finden am 7. Mai (Donnerstag) um 21:00 Uhr statt.