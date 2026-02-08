Erster Sieg seit zwei Monaten! Glasner-Team beendet Negativserie

Crystal Palace und Cheftrainer Oliver Glasner gewinnen erstmals seit knapp zwei Monaten wieder ein Spiel.

Am 25. Spieltag der englischen Premier League besiegen die "Eagles" Brighton and Hove Albion auswärts mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Ismaila Sarr in der 61. Minute.

Zuletzt gewann Palace am 11. Dezember gegen Shelbourne in der Conference League, der letzte Premier-League-Sieg gelang am 7. Dezember bei Fulham.

Gastgeber sind tonangebend

Brighton kontrolliert in der ersten Halbzeit zwar mit 63 Prozent Ballbesitz überwiegend das Geschehen, tut sich jedoch schwer, zwingende Chancen zu kreieren.

Nach einer frühen Ecke kommt Lewis Dunk (5.) zum Kopfball, verfehlt sein Ziel jedoch. Glasners Truppe konzentriert sich zunächst auf die Defensive, muss jedoch kurzzeitig um Ismaila Sarr bangen, der nach einer Behandlungspause glücklicherweise weiterspielen kann.

Die beste Gelegenheit für die Gastgeber findet Maxime De Cuyper (31.) vor, dessen Schuss auf das Tor jedoch pariert wird. Auch eine Verletzungsunterbrechung bei Kaoru Mitoma kurz vor der Pause ändert nichts am torlosen Halbzeitstand, da Brighton aus dem Ballbesitz zu wenig Kapital schlägt.

Glasners Goldgriff entscheidet

Zu Beginn des zweiten Durchgangs beweist Oliver Glasner ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Evann Guessand. Dieser Joker sticht sofort und bereitet den Führungstreffer vor, als Ismaila Sarr den Ball im Netz unterbringt (61.).

Brighton versucht in der Folge den Druck zu erhöhen, doch ein Abschluss von Charalampos Kostoulas (65.) findet nicht den Weg ins Ziel, da der Schlussmann pariert. Trotz der Bemühungen der Hausherren bleibt Palace gefährlich: Jorgen Strand Larsen (90.) zwingt den Torhüter in der Nachspielzeit noch zu einer weiteren Parade.

Brighton gelingt es in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr, das Abwehrbollwerk der Gäste zu knacken, und so entführt Crystal Palace alle drei Punkte. Das Ergebnis sorgt für einen direkten Platztausch im Mittelfeld der Tabelle, da sich Glasners Mannen nun knapp vor Brighton positionieren.