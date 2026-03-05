NEWS

Reform! Achtplatzierter kann künftig in Premier League aufsteigen

Auch mit Platz acht besteht ab der kommende Saison eine Chance auf den Aufstieg aus der Championship. So schaut das neue Format aus:

Reform! Achtplatzierter kann künftig in Premier League aufsteigen
Die Aussichten von Gerhard Struber und Bristol City auf einen Aufstieg in die Premier League nehmen derzeit ab.

Auf die Ränge für das Aufstiegsplayoff (3-6) fehlen im Moment sieben Punkte, das Team des Kuchlers ist nur Zehnter.

Ab der kommenden Saison tut sich aber etwas im Aufstiegsrennen aus der Championship. Sollte Struber dann noch an Bord sein, könnten er und das Team von einer Reform um die Playoff-Plätze profitieren.

Sechs Teilnehmer am Playoff

Wie die "EFL" verkündet, reicht dann nämlich Platz acht für eine Teilnahme an den Playoffs. Der Fünfte spielt ab 2026/27 gegen den Achten und der Sechste gegen den Siebten eine Vorausscheidung. Danach starten die Halbfinals gegen die Dritten und Vierten.

Die ersten beiden Teams bleiben Fixaufsteiger. Künftig wäre es also sogar möglich als Achter der Championship in die Premier League aufzusteigen.

