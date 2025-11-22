Erstes Angebot? Ter Stegen womöglich vor Wechsel in die Türkei

Der Abschied von Marc-Andre ter Stegen in Barcelona rückt offenbar immer näher.

Nach vielen verletzungsbedingten Rückschlägen steht der 33-Jährige bei den Katalanen schon seit längerer Zeit am Abstellgleis. Der DFB-Schlussmann ist nun nach seiner Rückenoperation im Juli wohl wieder ins Einzeltraining in Barcelona zurückgekehrt, doch ein baldiger Einsatz im Dress der Katalanen scheint ausgeschlossen.

Dennoch will der langjährige Torwart von Barcelona die deutsche Nationalmannschaft als Schlussmann anführen. Doch dafür muss er wohl bis Sommer Spielpraxis sammeln.

Folgt ein Wechsel zu Besiktas Istanbul?

Nun könnte dies offenbar auch bald gelingen. Denn die spanische "Sport" berichtet von einem ersten Angebot aus der türkischen Super Lig. Offenbar soll ein Angebot von Besiktas Istanbul vorliegen.

Der türkische Klub möchte demnach den deutschen Nationaltorhüter im Winter für ein halbes Jahr ausleihen. Darüber hinaus soll eine Kaufoption in Höhe von 8 Millionen Euro im Raum stehen.

DFB-Coach Nagelsmann stellt ter Stegen unter Druck

Sofern ter Stegen die Rolle als DFB-Torhüter auch übernehmen will, muss er sich offenbar auch für einen Vereinswechsel entscheiden. Denn DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich demzufolge ziemlich deutlich.

"Marc (ter Stegen, Anm.) muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Klub finden, bei dem er spielt", so der 38-Jährige in Bezug auf Personalie im Tor der DFB-Elf.