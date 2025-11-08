Jubiläum gegen Liverpool - Guardiola: "Vermisse Klopp"

Vor seinem 1.000. Spiel als Trainer fühlt Pep Guardiola auch die Sehnsucht nach seinem ehemaligen Erzrivalen Jürgen Klopp.

"Ich vermisse ihn", sagte der spanische Starcoach. Dass Guardiola sein großes Jubiläumsmatch am Sonntag gegen den FC Liverpool macht, hätten sich auch Drehbuchschreiber kaum besser ausdenken können.

Unter Guardiola als Trainer von Manchester City und Klopp zu seiner Zeit als Coach der Liverpooler wurde das Duell zu einem Klassiker in der Premier League.

Liverpool "der größte Rivale" für Guardiola

"Wenn ich einen Gegner auswählen müsste, wäre das der beste", sagte der Spanier in der Pressekonferenz vor der Partie.

Der FC Barcelona sei sein Verein und auch bei Bayern München sei es unglaublich gewesen, sagte Guardiola: "Aber Liverpool ist der größte Rivale in diesem Land gewesen und ganz besonders Jürgen. Es könnte nicht besser sein. Das Schicksal und das Universum haben so entschieden."

715 Siege in 999 Spielen

Seit Mitte 2016 trainiert Guardiola Manchester City. Sechsmal gewann seine Mannschaft den Meistertitel, 2020 unterbrochen vom Triumph der Reds unter Klopp.

Der 58-jährige Deutsche arbeitet nun als globaler Fußballchef für Red Bull. Guardiolas Vertrag in Manchester ist bis Ende Juni 2027 gültig. Durch Klopp sei ihm vermittelt worden, wie viel er nachdenken und arbeiten und tun müsse, um besser zu werden, betonte Guardiola

. Britischen Berichten zufolge gewann der Spanier 715 der bisher 999 Spiele als Trainer seit seinem Engagement bei der B-Mannschaft Barcelonas.