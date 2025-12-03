Ex-LASK-Coach hält Wutrede gegen Championship-Schiris

Die Blackburn Rovers mit Ex-LASK-Coach Valerien Ismael mussten sich am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Ipswich begnügen. In der vierten Minute der Nachspielzeit musste das Team des Franzosen den Ausgleich hinnehmen.

Nach dem Spiel zeigte sich der Cheftrainer des Heimteams entsetzt. Wie unter anderem "East Anglian Daily Times" berichtet, hielt der Ex-LASK-Coach nach der Partie eine Wutrede.

Kurz vor der Pause verzichtete der Unparteiische Oliver Langford nämlich auf einen Platzverweis von Azor Matusiwa, obwohl dieser als letzter Mann Ryoya Morishita foulte.

Die Liste Ismaels

"Die Rote Karte (die nicht gegeben wurde, Anm.) ist eine Schande. Der Standard der Schiedsrichter in der Championship ist schrecklich", so Ismael.

Er verweist dabei auf eine Liste von Fehlentscheidungen gegen seinen Klub. "Vielleicht ist es so, weil es ein ehemaliger Premier-League-Klub ist, und sie ihnen helfen wollen", wird Ismael deutlich.

Der Ex-LASK-Coach geht auf die Liste auch ein. "Kein Elfmeter bei West Brom, Gudjohnsen bei Watford. Charlton Handspiel, kein Elfmeter. Swansea, kein Elfmeter. Preston, keine Rote Karte für Whiteman. Kein Elfmeter für Pape (Gueye, Anm.). Wrexham, kein Foul von Hedges. Ipswich, klare Rote Karte und ein Elfmeter an Yuki", erläutert Ismael.

"Wenn du zehn Prozent davon richtig hast, sind es vielleicht vier Punkte für uns", meint der Ex-LASK-Coach.