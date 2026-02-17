NEWS

Nach nur 33 Tagen: Co-Trainer verlässt Dansos Spurs

Der Co-Trainer verlässt nach kurzer Zeit im Amt den Klub des Österreichers. Ein Cheftrainer-Wechsel war vorausgegangen.

Nach nur 33 Tagen: Co-Trainer verlässt Dansos Spurs Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tottenham Hotspur hat auf die sportliche Unform reagiert und Cheftrainer Thomas Frank entlassen.

Wie jetzt "The Athletic" berichtet, hat auch Assistent John Heitinga dem Klub nach gerade einmal 33 Tagen im Amt den Rücken gekehrt.

Der Niederländer wolle nicht Teil des neuen Trainerteams um Igor Tudor sein. Auch die anderen beiden Co-Trainer Justin Cochrane und Chris Haslam sollen nicht mehr an Bord sein. Mit Kevin Danso steht derzeit ein ÖFB-Nationalspieler im Kader des amtierenden Europa-League-Siegers.

Zuletzt musste sich der Klub eine Ansage von Ex-Cheftrainer Ange Postecoglou anhören. Ex-Coach spottet über Spurs: "Kein großer Verein!" >>>

Mehr zum Thema

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Deutsche Bundesliga
12
VIDEO: Arnautovic glänzt mit Tor und Assist

VIDEO: Arnautovic glänzt mit Tor und Assist

International
4
Hoeneß mit Ansage an Berater: "Machen diesen Wahnsinn nicht mit"

Hoeneß mit Ansage an Berater: "Machen diesen Wahnsinn nicht mit"

Deutsche Bundesliga
5
Matthäus vergleicht Laimer und Olise mit legendärem Duo

Matthäus vergleicht Laimer und Olise mit legendärem Duo

Deutsche Bundesliga
3
Nach LASK-Aus im Sommer: Offensivspieler zieht es nach Bulgarien

Nach LASK-Aus im Sommer: Offensivspieler zieht es nach Bulgarien

International
Barcelona ärgert sich über Schiri: "Das Foul war klar!"

Barcelona ärgert sich über Schiri: "Das Foul war klar!"

La Liga
2
Yamal verschießt Elfer: Barca verliert in Girona

Yamal verschießt Elfer: Barca verliert in Girona

La Liga
9

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Tottenham Hotspur Johnny Heitinga Kevin Danso ÖFB-Legionäre