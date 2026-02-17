Nach nur 33 Tagen: Co-Trainer verlässt Dansos Spurs

Tottenham Hotspur hat auf die sportliche Unform reagiert und Cheftrainer Thomas Frank entlassen.

Wie jetzt "The Athletic" berichtet, hat auch Assistent John Heitinga dem Klub nach gerade einmal 33 Tagen im Amt den Rücken gekehrt.

Der Niederländer wolle nicht Teil des neuen Trainerteams um Igor Tudor sein. Auch die anderen beiden Co-Trainer Justin Cochrane und Chris Haslam sollen nicht mehr an Bord sein. Mit Kevin Danso steht derzeit ein ÖFB-Nationalspieler im Kader des amtierenden Europa-League-Siegers.

Zuletzt musste sich der Klub eine Ansage von Ex-Cheftrainer Ange Postecoglou anhören. Ex-Coach spottet über Spurs: "Kein großer Verein!" >>>