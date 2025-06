Premier League? So will Adewumi seinen Traum verwirklichen

Es war durchaus überraschend, als der Floridsdorfer AC kurz vor Ende der Transferzeit im Sommer 2024 via Aussendung verkündete: "Rekordtransfer - Adewumi wechselt zu Burnley FC".

Von der heimischen zweiten Liga zog es Oluwaseun Adewumi in die englische zweite Liga. Ein Jahr später könnte sogar sein Traum von der Premier League wahr werden, denn Burnley glückte der Aufstieg.

"Top-Saison mit vielen Highlights"

Nach einer starken Debüt-Saison für den schottischen Erstligisten FC Dundee, an den er direkt nach seiner Verpflichtung weiterverliehen wurde, könnte er in einigen Wochen gegen Chelsea, Liverpool & Co. aufgeigen.

Zehn Scorerpunkte lieferte der 20-Jährige in Schottland und wurde dafür zum besten Jugendspieler seines Klubs gewählt:

The Isobel Sneddon Young Player of the Year for 2024/25 is Oluwaseun Adewumi!



Congratulations Seun on a great season, fully deserved! #Dundee1893 pic.twitter.com/zdzGoX8sBA — Dundee Football Club (@DundeeFC) May 18, 2025

"Es war einfach eine top Saison, ich hatte viele Highlights", blickt Adewumi im Gespräch mit LAOLA1 mit einem freudigen Lächeln auf das letzte Jahr zurück.

Vor allem Anfang Jänner befand sich der ÖFB-U21-Internationale in Top-Form, traf binnen fünf Tagen gegen die beiden Topklubs Celtic und Glasgow Rangers.

Gegen Celtic (Endergebnis 3:3) schloss er einen Konter mustergültig ab, im Duell mit den Rangers (1:1) brachte er sein Team per Volley 1:0 in Front:

"Ich finde, die Saison in Schottland war schon sehr gut, vor allem für meine Entwicklung - auf dem Platz, aber auch abseits davon. Ich konnte mich sehr weiterentwickeln", analysiert Adewumi.

Die Premiere League im Visier

Nach der erfolgreichen Leihe darf er sich ab 30. Juni bei Burnley beweisen. Aus dem ÖFB-Youngster sprudelt bereits die Vorfreude heraus, wenn man ihn darauf anspricht.

Er wolle Coach Scott Parker "zeigen, was ich draufhabe", kündigt er an. Ob es am Ende reicht, um es in den 25-Mann-Kader zu schaffen, wird sich zeigen. Adeuwmi wird alles reinwerfen: "Ich möchte mir meinen Platz erkämpfen", sagt er entschlossen.

"Ich habe mich in UK gut eingelebt. Ich würde es schon bevorzugen, dort zu bleiben." Adewumi über eine mögliche weitere Leihe

Einmal in der Premiere League zu spielen, sei "mein Traum, seit ich klein war". Zu weit vorausdenken will er aber trotzdem noch nicht. "Ich fokussiere mich hauptsächlich auf die Vorbereitung und schaue, dass ich so viel wie möglich lernen kann."

Erneute Leihe innerhalb Großbritanniens?

Schafft er den Sprung in den Kader nicht, ist das freilich kein Malheur. Nach seiner erfreulichen Debüt-Saison auf Erstliga-Niveau wird Burnley nicht auf Adewumi sitzen bleiben. Eine weitere Leihe könnte folgen.

Wo es dabei hingehen soll? "Ich habe mich in UK gut eingelebt. Ich würde es schon bevorzugen, dort zu bleiben, sollte ich verliehen werden", hat der Youngster einen klaren Wunsch.

"Fokussiere mich voll auf Burnley"

Natürlich sind auch andere Destinationen denkbar, wichtig sei "dass es eine gute Leihe ist, bei der ich mich weiterentwickeln kann", so Adewumi.

Zunächst aber gilt seine ganze Aufmerksamkeit seinem Stammklub, bei dem er noch bis 2028 Vertrag hat. "Ich fokussiere mich erst einmal auf Burnley und schaue, dass ich die Vorbereitung gut absolviere", sagt er.

Gelingt dies, darf sich Fußball-Österreich über einen weiteren Legionär in der Premiere League freuen.

