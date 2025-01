Unter so eindeutigen Vorzeichen ist das Duell der beiden erfolgreichsten englischen Fußball-Klubs schon lange nicht mehr gestanden.

Vor dem Aufeinandertreffen der Erzrivalen Liverpool und Manchester United am Sonntag an der Anfield Road führen die Gastgeber überlegen die Premier League an, ManUnited hat dagegen nur sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Liverpool-Verfolger Arsenal gastiert in Brighton.

Als Liverpool im September im Old Trafford mit 3:0 gewann, stürzte Manchester United auf Rang 14 ab. Dort liegt der Rekordmeister unverändert, mit 23 Punkten Rückstand auf die "Reds". Auch unter Ruben Amorim, der am 1. November Erik Ten Hag als Trainer abgelöst hat, hat United nicht in die Spur gefunden und fünf der jüngsten sechs Spiele verloren.

ManUnited blickt über die Schulter

"Wenn du mit einem großen Klub in einer solchen Situation bist, ist es wirklich schwer, die Wende zu schaffen. Wir müssen uns unserer Position bewusst sein", sagte der Portugiese und schloss nicht aus, dass sich der 20-fache Champion im Kampf gegen den Abstieg wiederfinden könnte. "Die Möglichkeit ist wirklich gegeben und wir müssen kämpfen", meinte er zuletzt.

Konträr ist die Lage im 50 Kilometer entfernten Liverpool. Die Mannschaft von Arne Slot ist mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf dem besten Weg, mit dem 20. Meistertitel zu United aufzuschließen. Liverpool hat die bisher einzige Saisonniederlage in der Premier League am 14. September kassiert und ist bewerbsübergreifend 23 Spiele ungeschlagen.

Glasner-Elf will Erfolgsserie fortsetzen

Manchester United liegt nur noch zwei Punkte vor Crystal Palace. Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner hat in den jüngsten acht Spielen nur einmal (gegen Arsenal) verloren und hofft am Samstag im Londoner-Derby gegen den Tabellenvierten Chelsea (so wie Liverpool-ManUnited live auf Sky) auf weiteren Punktezuwachs.

Auch der zweite Klub aus Manchester ist in einem Tief ins neue Jahr gerutscht. City, zuletzt viermal hintereinander Meister, ist zuletzt aus zehn Spielen nur zweimal als Sieger hervorgegangen und hat bei 14 Zählern Rückstand auf Liverpool die Titelverteidigung schon abgeschrieben. Die Elf von Pep Guardiola empfängt am Samstag West Ham United.