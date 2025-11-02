NEWS

Ex-Arsenal-Star sucht vermissten Hund - Vertrag aufgelöst

Aaron Ramsey wollte seine Karriere in Mexiko ausklingen lassen. Jetzt wurde er offenbar vor die Tür gesetzt und das aus einem skurrilen Grund.

Ex-Arsenal-Star sucht vermissten Hund - Vertrag aufgelöst Foto: © GETTY
Fußball oder Hund? Der ehemalige Arsenal-Profi Aaron Ramsey setzt offenbar den Ausklang seiner Karriere aufs Spiel. Laut übereinstimmenden Medienberichten löst der mexikanische Klub UNAM Pumas den Vertrag, den der 34-Jährige in diesem Sommer unterzeichnet hat, auf.

Der Grund: Der defensive Mittelfeldspieler fehlte drei Wochen lang im Training, weil er seinen Hund vermisst. Ramsey startete unter seinen Fans einen Aufruf, mitzuhelfen, den Vierbeiner zu suchen. Bisher ohne Erfolg. Ramsey soll laut mexikanischen Medienberichten, "noch nicht an Fußball denken können".

Eine offizielle Vermeldung der Vertragsauflösung ist noch ausständig und soll nach Ende der Regular Season folgen. Der 34-Jährige erzielte in sechs Spielen ein Tor für UNAM Pumas. Neben Arsenal lief der Waliser auch für Juventus Turin auf.

