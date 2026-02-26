AC Fiorentina AC Fiorentina FIO
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok JAG
Nach Verläng.
2:4
0:2 , 0:1 , 2:1
  • Nicolo Fagioli
  • Taras Romanczuk e
  • Bartosz Mazurek
  • Jesus Imaz Balleste
NEWS

Fiorentina entgeht Blamage in der Conference League

Die Italiener verspielen einen 3:0-Sieg aus dem Hinspiel und können sich in der Verlängerung gerade noch ins Achtelfinale retten.

Fiorentina entgeht Blamage in der Conference League Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die AC Fiorentina steht trotz einer 2:4-Heimniederlage gegen Jagiellonia Bialystok im Achtelfinale der UEFA Conference League.

Nachdem die "Viola" das Hinspiel auswärts mit 3:0 gewonnen hat, gelingt es den Polen im Rückspiel in Florenz dank dreier Treffer von Bartosz Mazurek sich in die Verlängerung zu retten.

Dort bringt Nicolo Fagioli die Fiorentina in der 107. Minute wieder im Gesamtscore in Führung. Kurz darauf schießen die Polen dann auch noch ein Eigentor und zerstören damit ihre Hoffnungen auf die große Sensation.

Vor dem Schlusspfiff trifft Jesus Imaz zwar nochmal für Jagiellonia, dennoch reicht es schlussendlich nicht für die Polen. Die Fiorentina ist dagegen mit viel Dusel eine Runde weiter.

